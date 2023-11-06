9 зарубежных фильмов, которые снимали в Украине
Украина - очень красивая и это не секрет. От наших пейзажей невозможно оторвать глаза. Именно поэтому украинские местные локации привлекают зарубежных режиссеров и продюсеров, снимающих популярные фильмы.
О том, какие именно фильмы были сняты в Украине, рассказывает РБК-Украина, создав собственную подборку.
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.
Тенет
Научно-фантастический боевик-триллер 2020 года, написанный и срежиссированный Кристофером Ноланом. В центре сюжета предстает секретный агент, который учится управлять потоком времени, чтобы предотвратить нападение из будущего.
В этом фильме зажглись киевская национальная опера, библиотека имени Владимира Вернадского, а также подразделение национальной полиции.
Цена правды
Этот фильм повествует историю Голодомора, которую главный герой расследовал в украинских селах и городах.
Трансформеры 3
Третья часть сверхпопулярных трансформеров рассказывает историю Чернобыльской катастрофы. Поэтому некоторые кадры сняты именно в городе Припять.
Дом летающих кинжалов
Красивая история любви воина Джинома и его верной подруги на фоне восхитительной, волшебной природы. И природа украинская, ведь съемочная группа более 70 дней провела в городе Косов, что находится в Ивано-Франковской области.
Последний наемник
Политические интриги, возникающие в центре фильма с Жан Клод Ван Дамом, в главной роли показывают сцены из Парижа, которые на самом деле были сняты в Киеве.
Горькая жатва
История фильма рассказывает о событиях Голодомора в 1932-1933 годах. Эта англоязычная история полностью отснята в Украине.
Полицейская история 4
Фильм с Джеки Чаном в главной роли, также показавший украинские пейзажи. В сюжете актер является полицейским, сотрудничающим с Интерполом.
Перевозчик 3
По сюжету фильма, у бывшего десантника Фрэнка Мартина хороший бизнес перевозит любые грузы по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро и качественно. И в третьем сезоне фильма некоторые сцены были сняты в аэропорту и на вокзале города Одессы.
И все осветилось
История молодого американца еврейского происхождения, пытающегося найти женщину, которая спасла его дедушку во время Второй Мировой Войны в украинской деревне. Некоторые кадры этого фильма также сняты в Одессе.
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