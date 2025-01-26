9 вітамінів, які подовжують життя та в яких продуктах містяться

Правильне харчування та здоровий спосіб життя є ключовими факторами для довголіття. Однак існують вітаміни, які також впливають на тривалість нашого життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
арчування є основою довголіття. Вибрані продукти можуть захистити ваші клітини, підвищити енергію та зменшити ризик хронічних захворювань.
Експерт назвала 9 поживних речовин, вітамінів і мінералів, які будуть сприяти довголіттю.
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