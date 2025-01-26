UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

9 вітамінів, які подовжують життя та в яких продуктах містяться

Названо вітаміни, які продовжують життя (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильне харчування та здоровий спосіб життя є ключовими факторами для довголіття. Однак існують вітаміни, які також впливають на тривалість нашого життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

арчування є основою довголіття. Вибрані продукти можуть захистити ваші клітини, підвищити енергію та зменшити ризик хронічних захворювань.

Експерт назвала 9 поживних речовин, вітамінів і мінералів, які будуть сприяти довголіттю.

. З

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаВітаміниЗдоров'я