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9 витаминов, которые продлевают жизнь и в каких продуктах содержатся

Названы витамины, которые продлевают жизнь (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильное питание и здоровый образ жизни являются ключевыми факторами для долголетия. Однако существуют витамины, которые также влияют на продолжительность нашей жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

является основой долголетия. Выбранные продукты могут защитить ваши клетки, повысить энергию и уменьшить риск хронических заболеваний.

Эксперт назвала 9 питательных веществ, витаминов и минералов, которые будут способствовать долголетию.

 

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