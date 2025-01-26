9 витаминов, которые продлевают жизнь и в каких продуктах содержатся

Правильное питание и здоровый образ жизни являются ключевыми факторами для долголетия. Однако существуют витамины, которые также влияют на продолжительность нашей жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
является основой долголетия. Выбранные продукты могут защитить ваши клетки, повысить энергию и уменьшить риск хронических заболеваний.
Эксперт назвала 9 питательных веществ, витаминов и минералов, которые будут способствовать долголетию.
.
Ранее мы сообщали о популярной добавке, которую нельзя принимать вместе с молоком.
Также мы писали о 5 симптомах, которые свидетельствуют о дефиците витаминов и проблемах со здоровьем.