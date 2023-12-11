9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста

Стильне взуття

Експерт показала підбірку пар взуття, які будуть ззовні мега стильними та ще й зручними.

"Мунбути, хутряні моделі та Ugg добре підійдуть для вихідних та заміських прогулянок. А замшеві труби, черевики на шнурівці гарно будуть виглядати в місті і суху морозну погоду. Шкіряні жокейські, байкерські чоботи, ботфорти та чоботи-гартери на зручних широких підборах допоможуть не втратити стилю в мокрі та похмурі дні", - йдеться у повідомленні.

Щоб ногам усередині було тепло, треба звернути особливу увагу на утеплювач. Варто обирати моделі з натуральним хутром. Штучні утеплювачі блищать, натуральні мають більш матовий колір.

Якщо помилитися з розміром, то можна отримати чимало проблем, особливо промерзання пальців. Щоб цього не сталося, купуйте моделі, які будуть хоча б на пів розміру більші за ваш реальний.

Насамперед це потрібно для того, щоб можна було вдягнути теплі шкарпетки. Також тоді пальці залишатимуться в теплі, нічого не буде тиснути й натирати.

Стильне зимове взуття (фото: instagram.com/nata_moskalenko)