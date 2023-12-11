UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста

Стиліст показала стильне зимове взуття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З приходом зими взуттєвий гардероб все-таки трохи звужується різноманітністю моделей. Тому варто обрати щось більш зручніше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.

Стильне взуття

Експерт показала підбірку пар взуття, які будуть ззовні мега стильними та ще й зручними.

"Мунбути, хутряні моделі та Ugg добре підійдуть для вихідних та заміських прогулянок. А замшеві труби, черевики на шнурівці гарно будуть виглядати в місті і суху морозну погоду. Шкіряні жокейські, байкерські чоботи, ботфорти та чоботи-гартери на зручних широких підборах допоможуть не втратити стилю в мокрі та похмурі дні", - йдеться у повідомленні.

Щоб ногам усередині було тепло, треба звернути особливу увагу на утеплювач. Варто обирати моделі з натуральним хутром. Штучні утеплювачі блищать, натуральні мають більш матовий колір.

Якщо помилитися з розміром, то можна отримати чимало проблем, особливо промерзання пальців. Щоб цього не сталося, купуйте моделі, які будуть хоча б на пів розміру більші за ваш реальний.

Насамперед це потрібно для того, щоб можна було вдягнути теплі шкарпетки. Також тоді пальці залишатимуться в теплі, нічого не буде тиснути й натирати.

Стильне зимове взуття (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше Андре Тан називав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди.

Також ми писали, як і коли вигідно купувати одяг онлайн.

Читайте РБК-Україна в Google News
стилітстиль жизни