9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста

Стильная обувь

Эксперт показала подборку пар обуви, которые будут снаружи мега стильными да еще удобными.

"Мунбуты, меховые модели и Ugg хорошо подойдут для выходных и загородных прогулок. А замшевые трубы, ботинки на шнуровке хорошо будут смотреться в городе и сухую морозную погоду. Кожаные жокейские, байкерские сапоги, ботфорты и сапоги-гартеры на удобном широком каблуке помогут не потерять стиля в мокрые и пасмурные дни", - говорится в сообщении.

Чтобы ногам внутри было тепло, следует обратить особое внимание на утеплитель. Следует выбирать модели с натуральным мехом. Искусственные утеплители блестят, натуральные имеют более матовый цвет.

Если ошибиться с размером, то можно получить немало проблем, особенно промерзания пальцев. Чтобы этого не произошло, покупайте модели, которые будут хотя бы на пол размера больше вашего реального.

Прежде всего, это нужно для того, чтобы можно было надеть теплые носки. Также тогда пальцы будут оставаться в тепле, ничего не будет давить и натирать.

Стильная зимняя обувь (фото: instagram.com/nata_moskalenko)