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9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста

Понеділок 11 грудня 2023 18:58
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9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста Стиліст показала стильне зимове взуття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

З приходом зими взуттєвий гардероб все-таки трохи звужується різноманітністю моделей. Тому варто обрати щось більш зручніше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.

Стильне взуття

Експерт показала підбірку пар взуття, які будуть ззовні мега стильними та ще й зручними.

"Мунбути, хутряні моделі та Ugg добре підійдуть для вихідних та заміських прогулянок. А замшеві труби, черевики на шнурівці гарно будуть виглядати в місті і суху морозну погоду. Шкіряні жокейські, байкерські чоботи, ботфорти та чоботи-гартери на зручних широких підборах допоможуть не втратити стилю в мокрі та похмурі дні", - йдеться у повідомленні.

Щоб ногам усередині було тепло, треба звернути особливу увагу на утеплювач. Варто обирати моделі з натуральним хутром. Штучні утеплювачі блищать, натуральні мають більш матовий колір.

Якщо помилитися з розміром, то можна отримати чимало проблем, особливо промерзання пальців. Щоб цього не сталося, купуйте моделі, які будуть хоча б на пів розміру більші за ваш реальний.

Насамперед це потрібно для того, щоб можна було вдягнути теплі шкарпетки. Також тоді пальці залишатимуться в теплі, нічого не буде тиснути й натирати.

9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста

9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста9 варіантів зручного та стильного зимового взуття: фотоприклади від стиліста

Стильне зимове взуття (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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