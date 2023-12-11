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9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста

Понедельник 11 декабря 2023 18:58
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9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста Стилист показала стильную зимнюю обувь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

С приходом зимы обувной гардероб все же немного сужается разнообразием моделей. Поэтому следует выбрать что-то более удобное.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Натальи Москаленко.

Стильная обувь

Эксперт показала подборку пар обуви, которые будут снаружи мега стильными да еще удобными.

"Мунбуты, меховые модели и Ugg хорошо подойдут для выходных и загородных прогулок. А замшевые трубы, ботинки на шнуровке хорошо будут смотреться в городе и сухую морозную погоду. Кожаные жокейские, байкерские сапоги, ботфорты и сапоги-гартеры на удобном широком каблуке помогут не потерять стиля в мокрые и пасмурные дни", - говорится в сообщении.

Чтобы ногам внутри было тепло, следует обратить особое внимание на утеплитель. Следует выбирать модели с натуральным мехом. Искусственные утеплители блестят, натуральные имеют более матовый цвет.

Если ошибиться с размером, то можно получить немало проблем, особенно промерзания пальцев. Чтобы этого не произошло, покупайте модели, которые будут хотя бы на пол размера больше вашего реального.

Прежде всего, это нужно для того, чтобы можно было надеть теплые носки. Также тогда пальцы будут оставаться в тепле, ничего не будет давить и натирать.

9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста

9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста9 вариантов удобной и стильной зимней обуви: фотопримеры от стилиста

Стильная зимняя обувь (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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