9 варіантів планок для гарного та стрункого тіла

Для того, щоб сформувати сильний прес, потрібно більше, ніж просто розминки та присідання. Планка дуже ефективна для формування преса та покращення загальної стабільності м'язів. Включивши різні варіанти планок у свій розпорядок тренувань, можна отримати струнке тіло
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Саме з цього варіанту потрібно починати знайомство із планкою. Головне - дотримуйтеся техніки виконання.
Долоні повинні бути прямо під плечима, таз не має провисати і не підніматися вгору. М'язи живота і сідниць напружені, коліна випрямлені.
Положення тіла повинно нагадувати натягнуту струну.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Цей вид планки допоможе позбутися від ненависних боків і подарує тонку талію.
(фото: eatthis.com)
итягніть одну руку прямо перед собою, тримаючи стегна рівними.
Затримайтеся на мить, потім поверніться у вихідне положення та повторіть з іншою рукою.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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