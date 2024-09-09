9 варіантів планок для гарного та стрункого тіла

Саме з цього варіанту потрібно починати знайомство із планкою. Головне - дотримуйтеся техніки виконання.

Долоні повинні бути прямо під плечима, таз не має провисати і не підніматися вгору. М'язи живота і сідниць напружені, коліна випрямлені.

Положення тіла повинно нагадувати натягнуту струну.

Стандартна планка на ліктях (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Цей вид планки допоможе позбутися від ненависних боків і подарує тонку талію.

Бічна планка (фото: eatthis.com)

Рухи ногами

(фото: eatthis.com)

итягніть одну руку прямо перед собою, тримаючи стегна рівними.

Затримайтеся на мить, потім поверніться у вихідне положення та повторіть з іншою рукою.

Планка з підйомом рук (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)