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9 варіантів планок для гарного та стрункого тіла

Види планом в спортзалі, які допоможуть покращити тіло (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для того, щоб сформувати сильний прес, потрібно більше, ніж просто розминки та присідання. Планка дуже ефективна для формування преса та покращення загальної стабільності м'язів. Включивши різні варіанти планок у свій розпорядок тренувань, можна отримати струнке тіло

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Саме з цього варіанту потрібно починати знайомство із планкою. Головне - дотримуйтеся техніки виконання.

Долоні повинні бути прямо під плечима, таз не має провисати і не підніматися вгору. М'язи живота і сідниць напружені, коліна випрямлені.

Положення тіла повинно нагадувати натягнуту струну.

Стандартна планка на ліктях (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Цей вид планки допоможе позбутися від ненависних боків і подарує тонку талію.

Бічна планка (фото: eatthis.com)

Рухи ногами

(фото: eatthis.com)

итягніть одну руку прямо перед собою, тримаючи стегна рівними.

Затримайтеся на мить, потім поверніться у вихідне положення та повторіть з іншою рукою.

Планка з підйомом рук (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

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