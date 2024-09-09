9 вариантов планок для красивого и стройного тела

Именно с этого варианта нужно начинать знакомство с планкой. Главное - соблюдайте технику выполнения.

Ладони должны быть прямо под плечами, таз не должен провисать и не подниматься вверх. Мышцы живота и ягодиц напряжены, коленки выпрямлены.

Положение тела должно напоминать натянутую струну.

Стандартная планка на локтях (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Этот вид планки поможет избавиться от ненавистных сторон и подарит тонкую талию.

Боковая планка (фото: eatthis.com)

Движения ногами

(фото: eatthis.com)

вытяните одну руку прямо перед собой, держа бедра ровными.

Задержитесь на мгновение, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой.

Планка с подъемом рук (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)