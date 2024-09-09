9 вариантов планок для красивого и стройного тела

Для того чтобы, сформировать сильный пресс, нужно больше, чем просто разминки и приседания. Планка очень эффективна для формирования пресса и улучшения стабильности мышц. Включив разные варианты планок в свой распорядок тренировок, можно получить стройное тело
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Именно с этого варианта нужно начинать знакомство с планкой. Главное - соблюдайте технику выполнения.
Ладони должны быть прямо под плечами, таз не должен провисать и не подниматься вверх. Мышцы живота и ягодиц напряжены, коленки выпрямлены.
Положение тела должно напоминать натянутую струну.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Этот вид планки поможет избавиться от ненавистных сторон и подарит тонкую талию.
(фото: eatthis.com)
вытяните одну руку прямо перед собой, держа бедра ровными.
Задержитесь на мгновение, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
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