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9 вариантов планок для красивого и стройного тела

Виды плана в спортзале, которые помогут улучшить тело (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для того чтобы, сформировать сильный пресс, нужно больше, чем просто разминки и приседания. Планка очень эффективна для формирования пресса и улучшения стабильности мышц. Включив разные варианты планок в свой распорядок тренировок, можно получить стройное тело

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Именно с этого варианта нужно начинать знакомство с планкой. Главное - соблюдайте технику выполнения.

Ладони должны быть прямо под плечами, таз не должен провисать и не подниматься вверх. Мышцы живота и ягодиц напряжены, коленки выпрямлены.

Положение тела должно напоминать натянутую струну.

Стандартная планка на локтях (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Этот вид планки поможет избавиться от ненавистных сторон и подарит тонкую талию.

Боковая планка (фото: eatthis.com)

Движения ногами

(фото: eatthis.com)

вытяните одну руку прямо перед собой, держа бедра ровными.

Задержитесь на мгновение, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой рукой.

Планка с подъемом рук (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

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