9 трендів TikTok у 2024 році, які допоможуть вам стати цікавим та помітним

Тренд 1. Креативна сміливість

Це поєднання цікавості, уяви, вразливості та хоробрості допоможе брендам поглибити зв'язок з аудиторією. TikTok рекомендує зробити креативну сміливість основою стратегії та щоденної поведінки в соцмережі, а не випадковим проявом.

Водночас ризик потрібно поєднувати з вразливістю, оскільки аудиторія ставиться скептично до брендів, які транслюють "Ідеальність". Більше успіху принесуть дрібні інсайти з життя цільової аудиторії або дивацтва, характерні для вашого глядача чи придумані для бренду.

Тренд 2. Вгадувати та задовольняти допитливість

Користувачі відвідують TikTok не лише заради своїх зацікавлень. У тренді буде яскравий і корисний контент, який задовольняє допитливість користувачів навіть у темах, які їх ніколи не цікавили.

Бренди можуть скористатися цим, адже вдало розроблений контент веде користувачів до "кролячих нір", де алгоритми пропонуватимуть все більше схожого контенту. Це впливає на дії у реальному житті. Наприклад, користувач піде і купить те, про що переглядав чимало відео протягом кількох тижнів.

Тренд 3. Неочікуваний скролінг

Усе частіше молодь цілеспрямовано шукає інформацію не в Google, а в соцмережах. Водночас користувачі заходять в TikTok захоплюються переглядом відео, які не планували дивитися.

Щоб задовольнити будь-яку допитливість, контент має бути динамічним, а також занурювати в тему та розважати, а не просто давати відповідь на питання чи розв'язувати проблему, як це роблять традиційні пошуковики.

Тренди TikTok у 2024 році (фото: Freepik)

Тренд 4. Розваги без кордонів

Тренди стають глобальними й не обмежуються однією країною. Контент допомагає користувачам досліджувати інші культури: наприклад, стежити за повсякденним життям людей у різних куточках світу.

Проте у прогнозі трендів на наступний рік поєднуються як нішевість, так і глобальність. І не завжди глобальні тренди поширюються в усіх країнах. Тож для локальних медіа чи бізнесу інколи просто недоцільно долучатися до них.

Тренд 5. Сторітелінг без обмежень

У тренді будуть непередбачувані історії з незвичною структурою, розповідь може починатися з кінця або взагалі не мати початку, кульмінації та завершення, або ж поєднувати кілька сюжетних ліній.

Аудиторія не споживає контент пасивно, а підштовхує творців контенту до експериментів. Користувачі хочуть бути співтворцями, і один зі способів залучити аудиторію - використовувати їхні коментарі у відео.



Тренд 6. Втеча від реального життя

Для TikTok залишатиметься характерним світогляд "Марення". Це слово, яке описує дуже наївну та мрійливу людину, або таку, що має нереалістичні фантазії та погляди на життя.

Тренд розвинувся 2023 року й поєднує кілька поглядів: дій так, наче досягнув успіху, фантазії про стосунки, коли хтось переконує себе, що інша людина зацікавлена у стосунках, хоча ознак цього не було і прояв впевненості й позитивного ставлення до себе.

Тренд 7. Зміцнення довіри

Аудиторія шукає бренди, які пропонуватимуть дещо більше, ніж просто купити товар. Користувачі очікують, що бренди не лише матимуть цінності, а й викликатимуть позитивні суспільні зміни. Компанії можуть вибудувати глибшу довіру, якщо активно слухатимуть потреби аудиторії та розвиватимуться разом із нею.

Тренд 8. Переосмислення старих слів

Користувачі ТікТок надають нового значення давно відомим поняттям і створюють нові тренди на їхній основі. Бренди можуть зміцнити довіру аудиторії через використання актуальної лексики, притаманної саме TikTok. Це показуватиме користувачам, що їм не лише хочуть продати товар, а й розділяють їхні інтереси.

Тренд 9. Бути сміливим, щоби бути вразливим

Аудиторія скептична до брендів, які транслюють себе вилизаними. Натомість є попит на тих, хто достатньо сміливий, щоб залишатися вразливим і показувати аудиторії залаштунки бренду, як він вибудовується та працює.

У TikTok вважають, що вразливість і відкритість викликає реакцію на бренд і створює спільноту навколо нього. Ділиться власним досвідом із глядачами та залучайте їх до обговорення.