9 старих лайфхаків, які все ще дієві в прибиранні

Видалити плями від води майонезом

Майонез може бути суперечливою приправою, але має здатність видаляти неприємні плями від води з дерев’яних меблів. Для цього потрібно нанести 1 ст. л. соусу на ганчірку та потерти поверхню, доки пляма не зникне.

У разі особливо стійких слідів від води або тепла радять залишити майонез на годину-дві перед очищенням.

Відполірувати деревину оливковою олією

Дерев'яні меблі можна відполірувати натуральним засобом - двома частинами оливкової олії та однією частиною свіжого лимонного соку. Оливкова олія полірує деревину, а лимон допомагає видалити будь-які плями.

Позбутися патьоків на вікні оцтом

Замість використання магазинних спреїв для миття вікон, можна зробити домашній натуральний засіб, змішавши дві частини води та одну частину білого оцту в пульверизаторі. Щедро розпиліть суміш на вікно чи дзеркало та протріть ганчіркою без ворсу.

Почистити мідь лимоном

Мідним каструлям та пательням можна швидко надати блиску за допомогою кількох лимонів. Для цього рекомендують занурити розрізані лимони у сіль та обережно потерти мідну поверхню, щоб видалити плями. Після цього потрібно ретельно витерти посуд, щоб уникнути патьоків.

Очистити обробні дошки лимоном і сіллю

Лимони та сіль роблять дива в прибиранні, повертаючи дерев’яні обробні дошки до їхнього стану. Просто посипте половину лимона сіллю і потріть дошку, а потім промийте приладдя гарячою водою. Це допомагає позбутися запахів і відновити текстуру деревини.

Позбутися плям замочуванням

Попрощайтеся з плямами на одязі та кухонних рушниках, попередньо замочивши речі у воді з мийним засобом. Це розщепить бруд і полегшить прання.

Прочистити каналізацію содою та оцтом

Швидше за все, у вас уже є два нетоксичні інгредієнти, необхідні для того, щоб прочистити злив у ванній.

Відповідно до лайфхаку, в каналізацію потрібно всипати велику кількість харчової соди, а потім залити білий оцет. Оцет та сода вступають в хімічну реакцію, яка має прочистити каналізацію.

Позбутися неприємних запахів харчовою содою

Харчова сода чудово поглинає будь-які запахи. Тому це прекрасний спосіб позбутися ароматів в холодильнику - треба всього лише поставити коробку з порошком на полицю приладу.

Але сода також може допомогти усунути запах з одягу. Для цього потрібно зробити пасту з соди та води, нанести масу на забруднену ділянку на 15-30 хвилин, а потім прополоскати тканину.

До того ж содою можна дезодорувати килим, присипавши поверхню порошком, а потім прибравши соду пилососом.

Ароматизувати кухню лимоном

Лимонні скибочки або навіть цедра може надати приміщенню аромату свіжості. Для цього їх можна розкласти на полицях. Також декілька скибочок лимона можуть зменшити сморід зі сміттєвого відра.