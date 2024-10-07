9 старых лайфхаков, которые все еще действенны в уборке

Удалить пятна от воды майонезом

Майонез может быть противоречивой приправой, но способен удалять неприятные пятна от воды с деревянной мебели. Для этого необходимо нанести 1 ст. л. соуса на тряпку и потереть поверхность, пока не исчезнет пятно.

В случае особо стойких следов от воды или тепла советуют оставить майонез на час-два перед очисткой.

Отполировать древесину оливковым маслом

Деревянную мебель можно отполировать натуральным средством - двумя частями оливкового масла и одной частью свежего лимонного сока. Оливковое масло полирует древесину, а лимон помогает удалить любые пятна.

Избавиться от потеков на окне уксусом

Вместо использования магазинных спреев для мытья окон можно сделать домашнее натуральное средство, смешав две части воды и одну часть белого уксуса в пульверизаторе. Щедро распылите смесь на окно или зеркало и протрите тряпкой без ворса.

Почистить медь лимоном

Медным кастрюлям и сковородкам можно быстро придать блеск с помощью нескольких лимонов. Для этого рекомендуется погрузить разрезанные лимоны в соль и осторожно потереть медную поверхность, чтобы удалить пятна. После этого нужно тщательно вытереть посуду, чтобы избежать потеков.

Очистить разделочные доски лимоном и солью.

Лимоны и соль делают чудеса в уборке, возвращая деревянные разделочные доски в их состояние. Просто посыпьте половину лимона солью и потрите доску, затем промойте принадлежности горячей водой. Это помогает избавиться от запахов и восстановить текстуру древесины.

Избавиться от пятен замачиванием

Попрощайтесь с пятнами на одежде и кухонных полотенцах, предварительно замочив вещи в воде с моющим средством. Это расщепит грязь и облегчит стирку.

Прочистить канализацию содой и уксусом

Скорее всего, у вас уже есть два нетоксичных ингредиента, необходимых для того, чтобы прочистить ливень в ванной.

В соответствии с лайфхаком, в канализацию нужно всыпать большое количество пищевой соды, а затем залить белый уксус. Уксус и сода вступают в химическую реакцию, которая должна прочистить канализацию.

Избавиться от неприятных запахов пищевой содой

Пищевая сода отлично поглощает любые запахи. Поэтому это прекрасный способ избавиться от ароматов в холодильнике - нужно всего лишь поставить коробку с порошком на полку прибора.

Но сода также может помочь устранить запах одежды. Для этого нужно сделать пасту из соды и воды, нанести массу на загрязненный участок на 15-30 минут, затем прополоскать ткань.

К тому же содой можно дезодорировать ковер, присыпав поверхность порошком, а затем убрав соду пылесосом.

Ароматизировать кухню лимоном

Лимонные ломтики или даже цедра может придать помещению аромат свежести. Для этого их можно разложить на полках. Также несколько ломтиков лимона могут уменьшить вонь из мусорного ведра.