5 простих і незвичних лайфаків для прибирання, які полегшують процес

Прибирання - тривалий процес, який вимагає певних зусиль. Проте існують незвичні, але надзвичайно прості лайфхаки для полегшення прибирання, які іноді навіть перетворюють процес на розвагу.

Про те, які лайфхаки можуть полегшити прибирання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Real Simple .

Почистити килим скребком для душу

Чистити килим можна не лише одним способом - це можна зробити і без пилососа, за допомогою скребка для душу. Іноді вперте хутро може вплестися в волокна килима, а волосся заплутатися в щітці пилососа.

Але гумова щітка, ковзаючи по килиму, створює статичну електрику, яка притягує волосся та шерсть з килима. Просто збирайте грудки і викидайте.

Помити підлогу шкарпетками

Миття підлоги можна зробити веселішим - і значно простішим, особливо, якщо забруднення незначне. Розчином з однакових частин води та білого оцту збризніть підошви пари товстих поглинальних шкарпеток, а потім вдягніть їх.

Обережно порухайте ногою по підлозі, збризніть шкарпетки ще раз, а потім пройдіться по підлозі, щоб зібрати пил, починаючи з найвіддаленішого кута і рухаючись до входу.

Проте важливо рухатися обережно, тримаючись за стіни, щоб не послизнутися. Закінчивши, киньте шкарпетки в пральну машину або виперіть вручну.

Запобігти появі плям на унітазі автомобільним воском

Спосіб позбутися стійких плям, який, як зазначають, запропонувала Мері Фінлі з клінінгової компанії "Mary Moppins", досить незвичний - для цього потрібно використати автомобільну поліроль на основі воску.

Як стверджують, цей метод може захистити поверхню приблизно на шість місяців, не змиваючись одразу.

Спершу почистьте унітаз, щоб видалити наявні плями, а потім випустіть воду, перекривши водопровідний кран. Змийте унітаз, утримуючи ручку, поки більша частина води не витече з бачка; і вилийте відро води в чашу.

Витріть внутрішню поверхню бавовняною ганчіркою, а окремою ганчіркою нанесіть захисний засіб. Обов'язково відкрийте вікно для вентиляції.

Залиште на 10 хвилин, а потім відкрийте кран подачі води. Для кращого догляду рекомендують кожні три місяці наливати в чашу унітаза 1/2 склянки дистильованого білого оцту.

Вивести плями гелем для гоління

Почистити оббивку меблів можна за допомогою незвичного, але ефективного методу: крему для гоління. Цей спосіб може допомогти тоді, коли під рукою немає потрібного засобу для виведення плям.

Стандартний білий крем для гоління, який по суті є збитим милом, є непоганою заміною - його піна може проникнути майже в будь-яку пляму і підняти бруд на поверхню. Але спершу перевірте дію засобу на непомітному місці, також не використовуйте гелеві різновиди.

Нанесіть невелику кількість засобу на вологу ганчірку та промокніть пляму. Залиште засіб на 30 хвилин, а потім промокніть чистою вологою серветкою. Якщо пляма залишилася, нанесіть гель для гоління ще раз і залиште на ніч.

Видалити зубною пастою сліди від воскових олівців на шпалерах

Якщо ваша дитина розмалювала стіни, а ви не наважуєтеся скористатися спреєм для чищення, який може призвести до знебарвлення поверхні, спробуйте використати зубну пасту. Вона діє як м'який абразив, відтираючи віск та не залишаючи кольорових слідів.

Нанесіть пасту чистою зубною щіткою, обережно потріть, а потім витріть вологою ганчіркою. Втім, радять обирати білу негелеву зубну пасту, яка містить харчову соду.