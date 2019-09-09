9 сентября: какой сегодня праздник и что категорически нельзя делать в этот день

9 сентября - какой праздник и что нельзя делать сегодня (коллаж: РБК-Украина)

9 сентября родился основатель новой украинской литературы - Иван Котляревский

Какой сегодня праздник. 9 сентября православные христиане чтят память Пимена Палестинского и Пимена Великого. Этот день в народе получил название "Два Пимена". Также 9 сентября почитают мученицу Анфису.

Какие традиции нужно соблюдать в этот день, а также памятные даты в жизни Украины - в материале Styler.

В народе в этот день почитали рябину

На "Двух Пименов" украинцы почитали рябину. Собранные в этот день ягоды обладали наиболее ценными свойствами. На основе ягод изготавливали снадобья, которыми зимой лечились от простуды, нервных расстройств, повышали иммунитет.

Волшебное снадобье также улучшает свертываемость крови, имеет бактерицидное, антицинготное, мочегонное свойства. Из рябины также готовили варенье и делали чай.

Многие подвешивали гроздья рябины над крышами своих домов, чтобы защитить жилище от злых духов.

9 сентября - какой праздник и что нельзя делать сегодня (фото: pixabay.com)

История праздника

Пимен Великий родился около 340 года в Египте. В юности он решил посвятить себя служению Богу и ушел в Скитский монастырь со своими братьями - у них появилось много последователей. Пимен славился красноречием - существует даже сборник его афоризмов.

Пимен Палестинский родился в VI веке и обитал в пустыне, проводя все время в молитвах. Он нес на себе большой грех - его собаки (тогда он был пастухом) разорвали случайного прохожего, а он побоялся вмешаться. Госопдь явился к нему, сказав, что он умрет такой же смертью - впоследствии именно так и прозошло.

А мученицу Анфису за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце. В народе этот день также именуют днем Анфисы Рябинницы.

9 сентября - какой праздник и что нельзя делать сегодня (мученица Анфиса)

Именинниками 9 сентября также являются Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, и Степан.

Народные приметы 9 сентября

Много рябины уродилось - осень будет ненастной, а зимой возможны сильные холода.

Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

Если птицы не всю рябину съели - зима тоже не будет суровой.

Говорили, что человек, рожденный 9 сентября, будет неуязвимым для своих врагов. Но для этого ему нужно было носить с собой амулеты - оникс и александрит.

Что нельзя делать сегодня

На Анфисы Рябинницы нельзя портить ствол или ломать ветки на рябине - это сулит беду. Если же пришлось это сделать, то у дерева обязательно нужно попросить прощения.

Нельзя ничего подбирать на перекрестке - могут порчу навести.

Лучше в этот день деньги не давать в долг, потому что вернут нескоро.

Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

Этот день не подходит для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

В этот день нельзя свататься - к неудачному исходу дела.

9 сентября в истории Украины

1769 - родился Иван Котляревский, основоположник новой украинской литературы, автор "Энеиды" и "Наталки Полтавки".

1834 - впервые начались занятия в Киевском университете на первом и единственном тогда философском факультете.

1913 - легендарный киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире сделал на самолете "мертвую петлю", которая также называется в его честь - "петля Нестерова".

Портрет Ивана Котляревского (фото: wikipedia.org/wiki)

Ранее мы писали о том, сколько выходных дней подарит украинцам эта осень и отмечали, что дополнительный выходной праздничный день будет только один.

Напомним, что появился график с датами школьных каникул 2019-2020, общая длительность которых не превышает 30 дней.