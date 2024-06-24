9 вещей, которым нужна уборка каждый день

Вряд ли кто-то является ярым поклонником уборки - кажется, лучше эффективно убирать раз в две недели. Однако есть определенные части дома, которые нужно чистить ежедневно. Но это не значит, что нужно доставать швабру и сильнейшие моющие средства - достаточно легкой уборки.

О том, какие места дома следует убирать каждый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Посуда

Хотя может возникнуть соблазн положить грязную посуду в раковину и забыть о ней, на самом деле ее нужно мыть каждый день.

По словам Мелиссы Попинг, основательницы организации The Chemical Free Home, посуда, отложенная на следующий день, может вызвать нежелательный запах.

А остатки пищи могут осложнить задачу и, в некоторых случаях, оставить стойкие пятна, что означает потратить больше времени на уборку.

Кухонная мойка

Мойки из стали, белого композита и фарфора могут легко покрыться пятнами, если их оставить загрязненными.

Чтобы упростить эту задачу, советуют сполоснуть мойку после мытья посуды и вытереть насухо полотенцем для сушки посуды, чтобы предотвратить образование стойких пятен от воды или минеральных отложений.

Бутылка для воды

Многоразовые бутылки для воды, которые достаточно популярны, нуждаются в ежедневной мойке. Рекомендуют ежедневно мыть эту посуду теплой водой с моющим средством или, по возможности, в посудомоечной машине.

Ведь бутылка может стать идеальной платформой для бактерий, а на крышке может быстро появиться плесень из-за постоянной влаги.

Столешница на кухне

Кухонные столешницы и плиту (если вы готовите) советуют протирать каждый вечер. Ведь это места для приготовления пищи. К тому же на плите чаще всего собираются разлитые во время приготовления пищи брызги.

Если оставить эти поверхности без ежедневного присмотра, то и там, и там могут размножаться вредные бактерии, которые могут повлиять на здоровье.

Полы на кухне

Хотя вам не нужно ежедневно доставать швабру, быстрое подметание пола на кухне после приготовления ужина очень важно.

Подметание крошек с пола следует сделать частью ежедневной уборки, чтобы уберечь жилище от неприятных вредителей.

Губка для мытья посуды

Поскольку губки используются для мытья посуды, они также нуждаются в ежедневной чистке.

В перерывах между мойкой посуды советуют тщательно промывать губку с моющим средством и, когда это возможно, пытаться дать губке полностью высохнуть между использованием.

Кофеварка

Кофеварка не требует ежедневной глубокой очистки или обезжиривания, но есть некоторые компоненты, которые следует ежедневно ополаскивать.

После использования кофемашины очистите чашу, куда попадает кофейная гуща, а также кофейник теплой мыльной водой - а затем обычной.

Стеклянные стенки душевой

После душа на стекле нередко появляются пятна от жесткой воды, которые затем трудно удалить.

Чтобы предотвратить это, советуют каждый день (или каждый раз, после использования душа) вытирать воду из душевой двери с помощью салфетки.

Умывальник и столик в ванной

Каждое утро после того, как вы завершили свои дела, рекомендуют найти время, чтобы вытереть столик или другую поверхность в ванной комнате, где размещены важные средства. Ведь здесь легко скапливаются остатки косметики для макияжа, зубная паста и волосы.

Кроме ежедневной уборки эти поверхности советуют чистить раз в неделю более тщательно, чтобы удалить все пятна от воды и грязи.