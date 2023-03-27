9 речей, які мають бути у вашій шафі 2023 року: найкрутіші одяг, взуття, аксесуари

Ретро-кеди

Хітом сезону стали ретро-кеди. Такі, зокрема, представлені в лінійці Adidas. Оберіть одну з моделей - Samba, Gazelle, Munchen, Spezial - і точно не прогадаєте.

Балетки

Оберіть варіант з дитячим лейтмотивом - ремінцем. Таке взуття надасть вам легкості і романтичності.

Skinny Scarf

Трохи дивний аксесуар, якщо чесно. Але він точно підвищить градус вашого стилю.

Сумки з деніму

Мода на денім повернулася до нас з 2000-х. Якщо не ризикуєте вийти в тотал-лук-денім, оберіть трендовий аксесуар - джинсову сумку.

А-спідниця

Довга трапецієвидна спідниця зі складками - новинка сезону, яка має шанс прижитися.

Пов'язки

Такий варіант аксесуару для волосся - точно найдоступніший.

Спідниці і сукні максі

Мода на таку довжину триває і триматиметься ще не один сезон.

Перлини

Аксесуари з перлинами ніколи не зникнуть з модного обрію, а цього сезону вони на новому витку популярності.

Бомбери

Якщо у вас досі нема у гардеробі такої куртки, обов'язково придбайте. Бомбери залишаються у трендах!

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua