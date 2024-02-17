9 правил от психолога, которые помогут избавиться от обид в отношениях

Следует понимать, что все пары сталкиваются с проблемами, но стоит уметь их проходить с достоинством. Одним из самых разрушительных факторов во взаимоотношениях есть обиды, которые со временем только накапливаются.

О том, как избавиться от обид в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Ольги Голентовской в Instagram.

Как избавиться от обид в отношениях

"Подумайте над собственными привычками коммуникации и проанализируйте свой последний конфликт. Совместное соблюдение базовых рекомендаций фактически прогоняет пренебрежительную коммуникацию с отношений и способствует их гармонизации", - говорит психолог.

Она советует ответить на следующие вопросы:

какие из правил коммуникации я нарушаю неоднократно?

была ли эта тенденция в моей родительской семье?

когда я прибегаю к пренебрежительной коммуникации, то какие последствия это вызывает?

удается достичь своего?

какие выводы я могу сделать о себе?

Голентовская советует придерживаться следующих правил в отношениях, которые помогут избавиться от обид.

Не употребляйте осужденных и эмоционально заряженных слов

Избегайте фраз:

ты совсем не стараешься

притворяешься правильным/правильным

ведешь себя как ребенок

Избегайте глобальных оценок

Обвинения в ссорах направлены не на поведение партнера, а на его личность. Ссора пройдет, а "коллекция обид" останется.

Избегайте "ты-посланий" с упреками и обвинениями

Пример "ты-послания" - "Ты всегда находишь причину отлинять от работы". "Я-послание" - "Я устаю и злюсь, когда убираю сама".

"Обратите внимание, что в "я-посланиях" нет никаких обвинений", - объясняет психолог.

Оставьте в прошлом старые обиды

Возвращение к старым обидам обычно является поводом составить "досье", а это не свидетельствует о здоровых отношениях. Возьмите себе за правило никогда при ссорах не вспоминать старые обиды. Это должно быть табу.

Не делайте негативных сравнений

Такие сравнения действительно ранят, а не помогают. Их функция - наказывать и нападать. Прозрачная коммуникация, это тогда, когда она не заставляет вашего партнера стыдиться себя.

Не прибегайте к угрозам

Скрытый подтекст угроз - ты плохой, я собираюсь тебя наказать. Такие заявления не способствуют развитию отношений.

Описывайте свои чувства, а не атакуйте ими

Вы используйте свои чувства как оружие (крик, сарказм, повышенный тон, язвительные нотки). Лучше скажите, что вы чувствуете себя обиженной, вы расстроены.

Покажите на языке тела, что вы открыты для диалога

Сжатые губы и челюсть, нахмуренные брови, враждебный взгляд - это все свидетельствует о неготовности к конструктивному разговору. Поэтому следует удерживать зрительный контакт, кивать, пытаться сесть поближе и расслабить лицо.

Используйте целостные послания

Цельные послания - это ваши наблюдения, мысли, чувства, потребности и желания. Соблюдайте четкие послания для того, чтобы они были максимально понятны вашему партнеру.