9 потужних пісень, присвячених захисникам і захисницям України

Фортеця - Бахмут Антитіла

У кадрі - справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні - місті Бахмут.

В кадрі - бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади. У кліпі показано реальні влучання по реальних ворожих цілях.

Моя країна - YARMAK

Артист переклав українською свою відому пісню та зробив до неї кліп, що увібрав у себе кадри про війну. Всі вони є на просторах інтернету, але те, що зробив YARMAK виглядає сильно.

Привиди - Квіткіс

Відео на пісню "Привиди", яка була написано й записано у березні 2022 року у дні Війни за незалежність України. Цей трек - для Героїв, які боронять нашу землю на усіх фронтах.

Не відступати і не здаватися - Скай

Ця пісня стала саундтреком до фільму, який вийшов вже під час повномасштабної війни - Снайпер. Білий ворон. У кліп потрапили найемоційніші та найгостріші моменти з фільму, які показують героїзм української армії.

Лють - KOZAK SYSTEM

У своєму кліпі Лють KOZAK SYSTEM показали бійців штурмової бригади, оскільки вони підтримують її та співпрацюють з комбригом "Люті" полковником Олександром Нетребком. Ця пісня стала гімном обʼєднаної штурмової бригади “Лють”.

Рекрутська - T. HUTSULS

У кліпі зображено військових, які виконують свої бойові завдання. І це не лише чоловіки, а ще й жінки, що відважно стоять на позиціях та в окопах.

Героям - Без Обмежень

У цьому відео автори зібрали кадри, якими, впевнені, пишається кожен українець.в кліпі можна побачити щемливі події, які переживає наша країна.

Народна - Люся Кава

Люся Кава у кліпі постає в образі благородного птаха сокола, який з давніх часів є символом відваги та хоробрості, символом свободи. Саме з нього починалась історія нашого тризубу, який є символом волі й незалежності українського народу, символом нації й держави, символом нашої визвольної боротьби.

Особливістю кліпу є те, що справжні військові взяли участь у зйомках.

Форма війни - MAYRRA & APOSTOL

Ця пісня є пошаною та визнанням героїзму жінок, які вступають у військову службу. Текст описує сильну і незламну душу жінки-воїна, що вона ніколи не втрачає любові до рідної землі та материнського серця. Вона стає символом сили та мужності, змінюючи свою жіночу ніжність на броню та зброю.

У самому ж кліпі постає молода дівчина, яка втілює образ жінки-захисниці.