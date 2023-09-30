9 мощных песен, посвященных защитникам и защитницам Украины

Фортеця - Бахмут Антитіла

В кадре - настоящие военные и реальная, не постановочная работа украинской артиллерии по враждебным целям в самой горячей точке мира сегодня - городе Бахмут.

Герои - боевое подразделение 59 гаубичного артдивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады. В клипе показаны реальные попадания по реальным враждебным целям.

Моя країна - YARMAK

Артист перевел на украинский свою известную песню и сделал на нее клип, вобравший в себя кадры о войне. Все они есть на просторах интернета, но то, что сделал YARMAK выглядит сильно.

Привиди - Квіткіс

Видео на песню "Привиди", которая была написана и записана в марте 2022 года в дни Войны за независимость Украины. Этот трек - для Героев, которые защищают нашу землю на всех фронтах.

Не відступати і не здаватися - Скай

Эта песня стала саундтреком к фильму, вышедшему уже во время полномасштабной войны - Снайпер. Белый ворон. В клип попали самые эмоциональные и острые моменты из фильма, показывающие героизм украинской армии.

Лють - KOZAK SYSTEM

В своем клипе Лють KOZAK SYSTEM показали бойцов штурмовой бригады, поскольку поддерживают ее и сотрудничают с комбригом "Люті" полковником Александром Нетребком. Эта песня стала гимном объединенной штурмовой бригады "Лють".

Рекрутська - T. HUTSULS

В клипе показаны военные, выполняющие свои боевые задачи. И это не только мужчины, но и женщины, которые смело стоят на позициях и в окопах.

Героям - Без Обмежень

В этом видео авторы собрали кадры, которыми, уверены, гордится каждый украинец. В клипе можно увидеть будоражащие события, которые переживает наша страна.

Народна - Люся Кава

Люся Кава в клипе предстает в образе благородной птицы сокола, которая с давних времен является символом отваги и храбрости, символом свободы.

Именно с него начиналась история нашего трезубца, символа воли и независимости украинского народа, символа нации и государства, символа нашей освободительной борьбы.Особенностью клипа является то, что настоящие военные приняли участие в съемках.

Форма війни - MAYRRA & APOSTOL

Эта песня является уважением и признанием героизма женщин, вступающих на военную службу. Текст описывает сильную и несгибаемую душу женщины-воина, что она никогда не теряет любви к родной земле и материнскому сердцу. Она становится символом силы и мужества, меняя свою женскую нежность на броню и оружие.

В самом же клипе предстает молодая девушка, олицетворяющая образ женщины-защитницы.