9 ознак справжнього та зрілого кохання: перевірте свої стосунки

Психоаналітик Отто Кернберг, спеціаліст світового рівня, творець сучасної психоаналітичної теорії особистості, змінив вектор свої досліджень та написав книгу "Ставлення кохання: Норма і патологія", в який виділив 9 ознак зрілого кохання.

1. Інтерес до життєвого плану партнера (без руйнівної заздрості).



2. Базова довіра: взаємна здатність бути відкритими та чесними, навіть щодо своїх недоліків.



3. Здатність до справжнього прощення, на відміну як від мазохістичного підпорядкування, так і від заперечення агресії.



4. Скромність і вдячність.



5. Спільні ідеали - як основа спільного життя.



6. Зріла залежність; можливість прийняти допомогу (без сорому, страху або провини) і надати допомогу; справедливий розподіл завдань і обов'язків - на відміну від боротьби за владу, звинувачень і пошуків правих і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування.



7. Постійність сексуальної пристрасті. Любов до іншого, попри тілесні зміни та фізичні вади.



8. Визнання неминучості втрат, ревнощів і необхідності захищати кордони пари. Розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його.



9. Любов і оплакування: в разі смерті або розлучення з партнером можливість повною мірою зрозуміти, яке місце він займав в нашому житті, що веде до прийняття нової любові без почуття провини.