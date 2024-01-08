9 ознак справжнього та зрілого кохання: перевірте свої стосунки

У справжнього та зрілого кохання, на думку експертів по психології, існує 9 чітких ознак. Саме по ним можна визначити, чи готова пара до продуктивних стосунків, які будуть приносити одне одному радість та взаєморозуміння.
Які дев'ять ознак є в зрілого та справжнього кохання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Дарини Степанчук в Instagram.
Психоаналітик Отто Кернберг, спеціаліст світового рівня, творець сучасної психоаналітичної теорії особистості, змінив вектор свої досліджень та написав книгу "Ставлення кохання: Норма і патологія", в який виділив 9 ознак зрілого кохання.
1. Інтерес до життєвого плану партнера (без руйнівної заздрості).
2. Базова довіра: взаємна здатність бути відкритими та чесними, навіть щодо своїх недоліків.
3. Здатність до справжнього прощення, на відміну як від мазохістичного підпорядкування, так і від заперечення агресії.
4. Скромність і вдячність.
5. Спільні ідеали - як основа спільного життя.
6. Зріла залежність; можливість прийняти допомогу (без сорому, страху або провини) і надати допомогу; справедливий розподіл завдань і обов'язків - на відміну від боротьби за владу, звинувачень і пошуків правих і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування.
7. Постійність сексуальної пристрасті. Любов до іншого, попри тілесні зміни та фізичні вади.
8. Визнання неминучості втрат, ревнощів і необхідності захищати кордони пари. Розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його.
9. Любов і оплакування: в разі смерті або розлучення з партнером можливість повною мірою зрозуміти, яке місце він займав в нашому житті, що веде до прийняття нової любові без почуття провини.
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