9 признаков настоящей и зрелой любви: проверьте свои отношения

Психоаналитик Отто Кернберг, специалист мирового уровня, создатель современной психоаналитической теории личности, изменил вектор своих исследований и написал книгу "Отношение любви: Норма и патология", в которой выделил 9 признаков зрелой любви.

1. Интерес к жизненному плану партнера (без разрушительной зависти).



2. Базовое доверие: взаимная способность быть открытыми и честными, даже в отношении своих недостатков.



3. Способность к подлинному прощению, в отличии как от мазохистического подчинения, так и от отрицания агрессии.



4. Скромность и благодарность.



5. Общие идеалы - как основа совместной жизни.



6. Зрелая зависимость; возможность принять помощь (без стыда, страха или вины) и оказать помощь; справедливое распределение задач и обязанностей – в отличие от борьбы за власть, обвинений и поисков правых и виновных, ведущих к взаимному разочарованию.



7. Постоянство сексуальной страсти. Любовь к другому, несмотря на телесные изменения и физические недостатки.



8. Признание неизбежности утрат, ревности и необходимости защищать границы пара. Понимание, что другой не может любить нас точно так же, как мы любим его.



9. Любовь и оплакивание: в случае смерти или развода с партнером возможность в полной мере понять, какое место он занимал в нашей жизни, что ведет к принятию новой любви без чувства вины.