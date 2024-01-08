RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

9 признаков настоящей и зрелой любви: проверьте свои отношения

Какие 9 признаков указывают на зрелую любовь (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У настоящей и зрелой любви, по мнению экспертов по психологии, существует 9 четких признаков. Именно по ним можно определить, готова ли пара к продуктивным отношениям, которые будут приносить друг другу радость и взаимопонимание.

Какие девять признаков есть у зрелой и настоящей любви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.

Психоаналитик Отто Кернберг, специалист мирового уровня, создатель современной психоаналитической теории личности, изменил вектор своих исследований и написал книгу "Отношение любви: Норма и патология", в которой выделил 9 признаков зрелой любви.

1. Интерес к жизненному плану партнера (без разрушительной зависти).

2. Базовое доверие: взаимная способность быть открытыми и честными, даже в отношении своих недостатков.

3. Способность к подлинному прощению, в отличии как от мазохистического подчинения, так и от отрицания агрессии.

4. Скромность и благодарность.

5. Общие идеалы - как основа совместной жизни.

6. Зрелая зависимость; возможность принять помощь (без стыда, страха или вины) и оказать помощь; справедливое распределение задач и обязанностей – в отличие от борьбы за власть, обвинений и поисков правых и виновных, ведущих к взаимному разочарованию.

7. Постоянство сексуальной страсти. Любовь к другому, несмотря на телесные изменения и физические недостатки.

8. Признание неизбежности утрат, ревности и необходимости защищать границы пара. Понимание, что другой не может любить нас точно так же, как мы любим его.

9. Любовь и оплакивание: в случае смерти или развода с партнером возможность в полной мере понять, какое место он занимал в нашей жизни, что ведет к принятию новой любви без чувства вины.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункикохання