ua en ru
Пн, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

9 ознак справжнього та зрілого кохання: перевірте свої стосунки

Понеділок 08 січня 2024 20:11
UA EN RU
9 ознак справжнього та зрілого кохання: перевірте свої стосунки Які 9 ознак вказують на зріле кохання (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Дарина Степанчук

У справжнього та зрілого кохання, на думку експертів по психології, існує 9 чітких ознак. Саме по ним можна визначити, чи готова пара до продуктивних стосунків, які будуть приносити одне одному радість та взаєморозуміння.

Які дев'ять ознак є в зрілого та справжнього кохання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психолога Дарини Степанчук в Instagram.

Психоаналітик Отто Кернберг, спеціаліст світового рівня, творець сучасної психоаналітичної теорії особистості, змінив вектор свої досліджень та написав книгу "Ставлення кохання: Норма і патологія", в який виділив 9 ознак зрілого кохання.

1. Інтерес до життєвого плану партнера (без руйнівної заздрості).

2. Базова довіра: взаємна здатність бути відкритими та чесними, навіть щодо своїх недоліків.

3. Здатність до справжнього прощення, на відміну як від мазохістичного підпорядкування, так і від заперечення агресії.

4. Скромність і вдячність.

5. Спільні ідеали - як основа спільного життя.

6. Зріла залежність; можливість прийняти допомогу (без сорому, страху або провини) і надати допомогу; справедливий розподіл завдань і обов'язків - на відміну від боротьби за владу, звинувачень і пошуків правих і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування.

7. Постійність сексуальної пристрасті. Любов до іншого, попри тілесні зміни та фізичні вади.

8. Визнання неминучості втрат, ревнощів і необхідності захищати кордони пари. Розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його.

9. Любов і оплакування: в разі смерті або розлучення з партнером можливість повною мірою зрозуміти, яке місце він займав в нашому житті, що веде до прийняття нової любові без почуття провини.

Раніше ми писали про те, які 6 фраз не варто говорити своєму партнерові.

А ще розповідали про те, які є ознаки того, що ваше кохання згасає.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки кохання