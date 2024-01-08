9 ознак справжнього та зрілого кохання: перевірте свої стосунки

У справжнього та зрілого кохання, на думку експертів по психології, існує 9 чітких ознак. Саме по ним можна визначити, чи готова пара до продуктивних стосунків, які будуть приносити одне одному радість та взаєморозуміння.

Психоаналітик Отто Кернберг, спеціаліст світового рівня, творець сучасної психоаналітичної теорії особистості, змінив вектор свої досліджень та написав книгу "Ставлення кохання: Норма і патологія", в який виділив 9 ознак зрілого кохання.

1. Інтерес до життєвого плану партнера (без руйнівної заздрості).



2. Базова довіра: взаємна здатність бути відкритими та чесними, навіть щодо своїх недоліків.



3. Здатність до справжнього прощення, на відміну як від мазохістичного підпорядкування, так і від заперечення агресії.



4. Скромність і вдячність.



5. Спільні ідеали - як основа спільного життя.



6. Зріла залежність; можливість прийняти допомогу (без сорому, страху або провини) і надати допомогу; справедливий розподіл завдань і обов'язків - на відміну від боротьби за владу, звинувачень і пошуків правих і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування.



7. Постійність сексуальної пристрасті. Любов до іншого, попри тілесні зміни та фізичні вади.



8. Визнання неминучості втрат, ревнощів і необхідності захищати кордони пари. Розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його.



9. Любов і оплакування: в разі смерті або розлучення з партнером можливість повною мірою зрозуміти, яке місце він займав в нашому житті, що веде до прийняття нової любові без почуття провини.