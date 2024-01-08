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9 признаков настоящей и зрелой любви: проверьте свои отношения

Понедельник 08 января 2024 20:11
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9 признаков настоящей и зрелой любви: проверьте свои отношения Какие 9 признаков указывают на зрелую любовь (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Дарья Степанчук

У настоящей и зрелой любви, по мнению экспертов по психологии, существует 9 четких признаков. Именно по ним можно определить, готова ли пара к продуктивным отношениям, которые будут приносить друг другу радость и взаимопонимание.

Какие девять признаков есть у зрелой и настоящей любви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Дарьи Степанчук в Instagram.

Психоаналитик Отто Кернберг, специалист мирового уровня, создатель современной психоаналитической теории личности, изменил вектор своих исследований и написал книгу "Отношение любви: Норма и патология", в которой выделил 9 признаков зрелой любви.

1. Интерес к жизненному плану партнера (без разрушительной зависти).

2. Базовое доверие: взаимная способность быть открытыми и честными, даже в отношении своих недостатков.

3. Способность к подлинному прощению, в отличии как от мазохистического подчинения, так и от отрицания агрессии.

4. Скромность и благодарность.

5. Общие идеалы - как основа совместной жизни.

6. Зрелая зависимость; возможность принять помощь (без стыда, страха или вины) и оказать помощь; справедливое распределение задач и обязанностей – в отличие от борьбы за власть, обвинений и поисков правых и виновных, ведущих к взаимному разочарованию.

7. Постоянство сексуальной страсти. Любовь к другому, несмотря на телесные изменения и физические недостатки.

8. Признание неизбежности утрат, ревности и необходимости защищать границы пара. Понимание, что другой не может любить нас точно так же, как мы любим его.

9. Любовь и оплакивание: в случае смерти или развода с партнером возможность в полной мере понять, какое место он занимал в нашей жизни, что ведет к принятию новой любви без чувства вины.

Раньше мы писали о том, какие 6 фраз не следует говорить своему партнеру.

А еще рассказывали о том, какие есть признаки того, что ваша любовь угасает.

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