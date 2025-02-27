9 ознак, що ваш пес насправді керує вами, а не навпаки

Собака постійно займає найкраще місце на дивані

Собака, який вважає себе альфою, буде претендувати на найзручніші місця в домі, особливо на дивні чи ліжку. Вони можуть штовхати вас в бік або підскочити без запрошення, наполягаючи на тому, щоб бути на найкращому місці.

Ця поведінка є ознакою домінування, і хоча для собаки є природньо бути поруч зі своїми людьми, собака-альфа буде нехтувати кордонами або вашим особистим простором. Поведінка собаки-альфи не завжди помітна (фото: freepik.com)

Ігнорування команд та відстороненість

Одною з найбільших помітних ознак того, що ваша собака намагається домінувати - схильність ігнорувати команди. Коли собака вважає себе лідером, вона відмовляється вас слухати, незалежно від того, як часто ви називаєте її ім'я чи віддаєте команду.

Така поведінка може виникати через відсутність поваги до влади та може викликати напругу у стосунках з господарем. Собаки природно слідують за своїм ватажком зграї - за господарем, але коли ватажком вони вважають себе, вони можуть вибірково ігнорувати ваші прохання або взагалі не слухатися.

Гарчання або огризання під час загрози

Коли ваша собака захоплена іграшками, їжею або простором, вона може гарчати або клацати зубами, якщо відчує загрозу цим речам. Така поведінка є прямим результатом спроби захистити те, що вони вважають "своїм".

І хоча собаки від природи захищають, собаки-альфи роблять це, навіть якщо в цьому немає справжньої потреби. Вони затверджують контроль над ресурсами та надсилають чітке повідомлення всім членам сім'ї й навіть господарю, що керують всім тільки вони.

Першими пролітають у двері

Собаки, які вважають себе альфою, часто прямують до дверей і не чекають для цього дозволу. Така поведінка виходить за рамки простого бажання вийти на вулицю або в іншу кімнату. Йдеться про контроль над ситуацією та демонстрацію свого авторитету.

У зграї ватажок завжди йде першим, і ваша собака може імітувати цей природний інстинкт, поспішаючи встати пере вами й тим самим - демонструючи, що вона займає позицію лідера у родині.

Агресивна поведінка до інших домашніх тварин

Якщо у вашому домі є інші домашні тварини, собака-альфа часто демонструватиме до них агресивну поведінку, щоб підтвердити своє домінування. Вони можуть їх штовхати убік, гарчати на них, навіть кидатися на них, колі ті підходять занадто близько.

Попри те, що домашні тварини часто сваряться між собою, альфа буде контролювати дії інших тварин в домі. Це може призводити до напруги та територіальних суперечок, оскільки собака намагатиметься встановити чітку ієрархію з іншими тваринами.

Не поважає ваш простір

Ще одна явна ознака того, що ваша собака вважає себе альфою - це відсутність до вашого особистого простору. Хоча собаки від природи ласкаві, альфи можуть вторгатися у ваш простір на кожному кроці - нагадувати про своє домінування.

Вони можуть наполягати, щоб сісти на вас, затиснути вас у кріслі або не давати вам пересуватися по дому. Це може засмучувати та навіть дратувати, але це спосіб собаки нагадати вам, що вона головна, навіть якщо це коштує вашого комфорту.

Відмова від спільного використання ресурсів

Ресурси для собаки - їжа, іграшки та навіть увага, тому альфи будуть відмовлятися ділитися з кимось тим, що має. Вони можуть гарчати, якщо хтось візьме її іграшки або інші тварини підійдуть до її миски.

Ця поведінка може поширюватися і на господаря, оскільки вони будуть вимагати всієї вашої уваги, не дозволяючи нікому підходити до вас надто близько. Така поведінка вказує, що собака намагається взяти на себе відповідальність за дім, господаря і все, що є в домі.

Впертість під час тренувань

Собаки, які вважають себе альфою, будуть найвпертішими під час тренувань. Вони можуть чинити опір вивченню нових команд або навмисно відмовлятися виконувати інструкції. Така поведінка вказує на бажання довести, що вони головні й не повинні вас слухати. Хоч деякі собаки від природи більш незалежні, справжня альфа кине виклик, перевіряючи, наскільки вона насправді контролює своє оточення. Вони можуть виконувати команди, але тільки тоді, коли вирішать, що це на їхніх умовах.

Постійно шукають уваги

Собаки, які вірять, що вони альфа, часто вимагають уваги на своїх умовах. Вони можуть рухати вас лапою, штовхати, наполегливо гавкати, даючи зрозуміти, що вимагають вашої уваги негайно.

Ця поведінка не стільки про прихильність, скільки про контроль над тим, коли і як ви взаємодієте. Вони нагадують вам, що саме вони відповідають за те, що ваші стосунки будуються на їхніх умовах, а не на ваших. Ключовим тут є те, що поведінка, спрямована на пошук уваги, є стійкою.

Що робити, якщо у вас собака-альфа?

Встановіть чіткі правила:

Собака повинен знати, хто в домі головний.

Встановіть чіткі правила поведінки та дотримуйтеся їх.

Не дозволяйте собаці порушувати правила, навіть якщо він виглядає дуже мило.

Дресирування:

Навчайте собаку командам "сидіти", "лежати", "місце", "фу".

Використовуйте позитивне підкріплення (ласощі, похвалу).

Регулярно займайтеся дресируванням, щоб собака не забував команди.

Контроль ресурсів:

Вирішуйте, коли собака їсть, п'є і грає.

Не залишайте їжу в доступному для собаки місці.

Вирішуйте, коли собака отримує іграшки.

Ігноруйте небажану поведінку:

Якщо собака гавкає, щоб отримати увагу, ігноруйте його.

Не реагуйте на випрошування їжі зі столу.

Не давайте собаці те, що він хоче, якщо він поводиться погано.

Будьте послідовні:

Всі члени сім'ї повинні дотримуватися одних і тих же правил.

Не дозволяйте собаці робити те, що ви забороняли раніше.

Будьте терплячі та наполегливі.

Зверніться до професіонала:

Якщо ви не можете впоратися з поведінкою собаки самостійно, зверніться до кінолога.

Кінолог допоможе вам встановити правильні відносини з собакою.

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