9 нових українських пісень, які занурюють в осінь

Українські музиканти продовжують в листопаді вражати новаторством, талантом, передаючи глибокі відчуття осіннього настрою.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться новими українськими піснями, які створюють унікальну атмосферу, що чудово вписується в холодні дні і теплі кольори останнього місяця осені.
Настя Каменських випустила пронизливий трек про кохання, яке хочеться сховати від усього світу. З кожного прослуховування - донат на допомогу українським дітям.
"По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам-на-сам, відчуваючи підтримку та безумовну всепоглинаючу любов, яка дарує сили подолати все", - впевнена співачка.
SKYLERR та Нікіта Кісельов заспівали дуетом пісню про кохання, що рятує та об’єднує життя двох в одне.
"Я закохалася в цю пісню з перших нот і слів. Співалася вона разом з Нікітою душею, пронизуючи всі наші потаємні закутки серця. Раджу слухати її зі своїми коханими, заплющивши очі", - радить співачка.
Lama підводить підсумок своїх пережитих подій за майже два роки повномасштабної війни. У ній виконавиця вперше поділилась потаємним, стосунками зі своїми близькими друзями. Пісня написана про тих, хто завжди є поруч з нею, нещодавно з‘явився у її житті та важку втрату, яку на жаль, принесла їй війна.
Є країна на землі
Де мрії всі одні
Свобода в нас одна
І в серці жар
Нескорена вона
І чиста як сльоза
Бо наша незалежність
То наш скарб
Ця пісня про кохання під час війни.
"Я написала цю пісню, коли мій чоловік, який захищає зараз нашу країну на фронті, не виходив довго на звʼязок, перебуваючи в гарячій точці", - розповідає Даяна Кульбіда.
Це чергова музична історія від романтика NAIMES. Пісня малює картину спогадів осіннього романтичного вечора. Хлопець та дівчина гуляли вечорами під опадаюче листя і навіть не здогадувались, що взимку почнуться стосунки. Ностальгічна та романтична пісня, яка навіє спогади.
Посил пісні досить радикальний.
"Я хочу відповіді людей на питання: "Що ти залишиш після своєї смерті?" Для мене вибір "Live" чи "Die" - це вибір між дією та бездіяльністю. Це про концентрацію на важливому і про відмову від маленьких радощів життя для великих кроків. Якщо ти нічого не готовий змінювати, то лягай в землю", - коментує співачка.
Це трек про вайби Донбасу у порівнянні із Києвом.
"Живу 9 років не вдома, але Донбас ні на секунду мене не покидав", - говорить артист.
Просто гарна і тепла пісня від Ані Карпенко.
Раніше ми повідомляли про 8 кліпів світових зірок, які показали красу Києва.
Також ми писали, що український артист заспівав про кохання під час війни і заявив, що йде в ЗСУ.