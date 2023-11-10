RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

9 новых украинских песен, которые погружают в осень

Лучшая украинская музыка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские музыканты продолжают в ноябре поражать новаторством, талантом, передавая глубокие ощущения осеннего настроения.

РБК-Украина (проект Styler) делится новыми украинскими песнями, создающими уникальную атмосферу, прекрасно вписывающуюся в холодные дни и теплые цвета последнего месяца осени.

NK - "Зірка в небі"

Настя Каменских выпустила пронзительный трек о любви, которую хочется скрыть от всего мира. С каждого прослушивания - донат на помощь украинским детям.

"По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком наедине, чувствуя поддержку и безусловную всепоглощающую любовь, которая дарит силы преодолеть все", - уверена певица.

 

SKYLERR & Никита Киселев - "Ліфт"

SKYLERR и Никита Киселев спели дуэтом песню о любви, которая спасает и объединяет жизнь двоих в одно.

"Я влюбилась в эту песню с первых нот и слов. Пела она вместе с Никитой душой, пронизывая все наши сокровенные уголки сердца. Советую слушать ее со своими любимыми, закрыв глаза", - советует певица.

 

Lama - "Мій друг"

Lama подводит итог своим пережитым событиям за почти два года полномасштабной войны. В ней исполнительница впервые поделилась сокровенным, отношениями со своими близкими друзьями. Песня написана о тех, кто всегда рядом с ней, недавно появился в ее жизни и тяжелой потере, которую, к сожалению, принесла ей война.

 

MOLODI и Michelle Andrade - "Скарб"

Есть страна на земле
Где мечты все одни
Свобода у нас одна
И в сердце жар
Непокорена она
И чистая как слеза
Ибо наша независимость
Это наше сокровище

 

NICHKA - "Сонячна система"

Эта песня о любви во время войны.

"Я написала эту песню, когда мой муж, защищающий сейчас нашу страну на фронте, не выходил долго на связь, находясь в горячей точке", - рассказывает Даяна Кульбида.

 

NAIMES - "Листя"

Это еще одна музыкальная история от романтика NAIMES. Песня рисует картину воспоминаний осеннего романтического вечера. Парень и девушка гуляли по вечерам под опадающие листья и даже не догадывались, что зимой начнутся отношения. Ностальгическая и романтическая песня, внушающая воспоминания.

 

SAICUR - "Live or Die"

Посыл песни достаточно радикальный.

"Я хочу ответа людей на вопрос: "Что ты оставишь после своей смерти?" Для меня выбор "Live" или "Die" - это выбор между действием и бездействием. Это о концентрации на важном и об отказе от маленьких радостей жизни для больших шагов. Если ты ничего не готов менять, то ложись в землю", - комментирует певица.

 

REQUITIR - "Шість два"

Это трек о вайбах Донбасса по сравнению с Киевом.

"Живу 9 лет вне дома, но Донбасс ни на секунду меня не покидал", - говорит артист.

 

Moann - "Птахи"

Просто хорошая и теплая песня от Ани Карпенко.

Ранее мы сообщали о 8 клипах мировых звезд, показавших красоту Киева.

Также мы писали, что украинский артист спел о любви во время войны и заявил, что идет в ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
осіньпісні