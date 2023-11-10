9 новых украинских песен, которые погружают в осень

NK - "Зірка в небі"

Настя Каменских выпустила пронзительный трек о любви, которую хочется скрыть от всего мира. С каждого прослушивания - донат на помощь украинским детям.

"По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком наедине, чувствуя поддержку и безусловную всепоглощающую любовь, которая дарит силы преодолеть все", - уверена певица.

SKYLERR & Никита Киселев - "Ліфт"

SKYLERR и Никита Киселев спели дуэтом песню о любви, которая спасает и объединяет жизнь двоих в одно.

"Я влюбилась в эту песню с первых нот и слов. Пела она вместе с Никитой душой, пронизывая все наши сокровенные уголки сердца. Советую слушать ее со своими любимыми, закрыв глаза", - советует певица.

Lama - "Мій друг"

Lama подводит итог своим пережитым событиям за почти два года полномасштабной войны. В ней исполнительница впервые поделилась сокровенным, отношениями со своими близкими друзьями. Песня написана о тех, кто всегда рядом с ней, недавно появился в ее жизни и тяжелой потере, которую, к сожалению, принесла ей война.

MOLODI и Michelle Andrade - "Скарб"

Есть страна на земле

Где мечты все одни

Свобода у нас одна

И в сердце жар

Непокорена она

И чистая как слеза

Ибо наша независимость

Это наше сокровище

NICHKA - "Сонячна система"

Эта песня о любви во время войны.

"Я написала эту песню, когда мой муж, защищающий сейчас нашу страну на фронте, не выходил долго на связь, находясь в горячей точке", - рассказывает Даяна Кульбида.

NAIMES - "Листя"

Это еще одна музыкальная история от романтика NAIMES. Песня рисует картину воспоминаний осеннего романтического вечера. Парень и девушка гуляли по вечерам под опадающие листья и даже не догадывались, что зимой начнутся отношения. Ностальгическая и романтическая песня, внушающая воспоминания.

SAICUR - "Live or Die"

Посыл песни достаточно радикальный.

"Я хочу ответа людей на вопрос: "Что ты оставишь после своей смерти?" Для меня выбор "Live" или "Die" - это выбор между действием и бездействием. Это о концентрации на важном и об отказе от маленьких радостей жизни для больших шагов. Если ты ничего не готов менять, то ложись в землю", - комментирует певица.

REQUITIR - "Шість два"

Это трек о вайбах Донбасса по сравнению с Киевом.

"Живу 9 лет вне дома, но Донбасс ни на секунду меня не покидал", - говорит артист.

Moann - "Птахи"

Просто хорошая и теплая песня от Ани Карпенко.