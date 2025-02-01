9 найстаріших мам у світі. Як їм вдалося завагітніти після 60-ти та чому вік не став на заваді

1. Ерраматі Мангаямма (Індія) - 74 роки

У 2019 році Ерраматі Мангаямма народила двох доньок-близнючок у віці 74 років, ставши найстаршою мамою у світі. Індійка та її чоловік понад 50 років мріяли про дітей, але не могли зачати природним шляхом.

Врешті-решт їм допомогла процедура екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Вагітність жінки контролювали кращі лікарі, а після пологів вона зізналася, що почувається найщасливішою жінкою у світі.

2. Марія дель Кармен Бусада де Лара (Іспанія) - 66 років

Марія дель Кармен стала мамою у 66 років, скориставшись ЕКЗ. Вона навіть приховала свій справжній вік від лікарів, щоб отримати процедуру.

Жінка народила двох хлопчиків-близнюків, однак через кілька років після пологів її не стало через онкологічне захворювання. Попри це, вона завжди говорила, що не шкодує про своє рішення.

3. Аніта Армстронг (Велика Британія) - 62 роки

Британка Аніта Армстронг у 62 роки стала найстаршою мамою у своїй країні. Вона завагітніла завдяки донорській яйцеклітині та ЕКЗ.

Жінка не раз зізнавалася, що суспільство скептично поставилося до її рішення, проте вона була впевнена у своєму виборі та готова до материнства.

4. Адріана Ілієску (Румунія) - 66 років

Адріана - письменниця, яка завжди мріяла про дитину. Їй вдалося завагітніти завдяки ЕКЗ, і у 2005 році вона народила доньку. Румунка не раз підкреслювала, що не шкодує про своє рішення і прагне прожити якомога довше, щоб виховати свою дочку.

5. Раджа Деві Лохан (Індія) - 70 років

У 2008 році 70-річна Раджа Деві Лохан народила здорову дівчинку після процедури ЕКЗ. Вона та її чоловік понад 50 років намагалися стати батьками, і коли їм нарешті вдалося, вони назвали це справжнім дивом.

Раджа Деві Лохан з чоловіком та сином (фото: Getty Images)

6. Омкарі Панвар - 70 років

Омкарі Панвар з Індії народила двійнят у 2008 році, коли їй було 70 років. Вона вже мала дорослих дітей і навіть онуків, але разом із чоловіком завжди мріяла про сина-спадкоємця. Завдяки ЕКЗ вона змогла здійснити цю мрію, народивши хлопчика та дівчинку.

Для процедури сім'я продала всіх буйволів, заклала землю та взяла кредит. На жаль, дівчинка померла у ранньому дитинстві, а з хлопчиком усе гаразд.

8. Далджиндер Каур - 72 роки

Ще одна індійка, Далджиндер Каур, народила сина у 2016 році у віці 72 років. Її чоловікові на той момент було вже 76. Вона з чоловіком понад 50 років намагалася завести дитину, і тільки завдяки сучасним репродуктивним технологіям їхня мрія здійснилася. Попри всі ризики, вагітність пройшла добре, і жінка народила здорового хлопчика.

Далджиндер Каур з чоловіком та новонародженим сином (фото: Getty Images)

8. Маргарет Аденуга - 68 років

Нігерійка Маргарет Аденуга у 2020 році стала мамою у 68 років, народивши двійню. Вона та її 77-річний чоловік понад 40 років мріяли про дітей і не здавалися, випробовуючи всі можливі методи лікування безпліддя. ЕКЗ допомогло їм здійснити бажане, хоч і не з першої спроби.

Найстаріша мати України

В Україні також є своя рекордсменка - Валентина Підвербна, яка народила доньку у 2011 році, коли їй було вже 66 років. Для вагітності вона також скористалася процедурою ЕКЗ і для запліднення прийшлося використати донорський матеріал, оскільки жінка свої власні яйцеклітини використати вже не могла.

Попри поважний вік, вагітність та роди пройшли без серйозних ускладнень. Доньку Валентина виховувала самостійно до підліткового віку. Коли Анні-Марії виповнилося 12 років, вона звернулася до суспільства та повідомила, що живе у жахливих умовах та звинуватила мати у фізичному та психологічному насильстві.

Соціальні служби вилучили дівчинку у найстарішої матері України та помістили до реабілітаційного центру. Згодом Анну-Марію взяла під опіку знайома сім'ї Олена Ятченко. Зараз Анна-Марія змінила школу, пройшла дві операції на очах, активною займається грою на флейті.

Чому вік не став на заваді?

Сучасні технології репродуктивної медицини, зокрема ЕКЗ, використання донорських яйцеклітин та гормональна підтримка, дозволяють жінкам вагітніти навіть у віці 60-70 років. Однак лікарі застерігають: вагітність у такому віці пов’язана з високими ризиками для здоров’я матері та дитини.

Чи варто боятися пізнього материнства?

Пізнє материнство має як переваги, так і недоліки. З одного боку, жінки у зрілому віці часто мають більше ресурсів, стабільність та досвід. З іншого - зростають ризики ускладнень під час вагітності. Тому кожен випадок індивідуальний і потребує ретельного аналізу.

Крім того, варто подумати про власне здоров'я, сили та можливості, адже виховування дитини у старшому віці може виявитися значно складнішим.

Історії цих жінок - доказ того, що материнство можливе у будь-якому віці. Проте перед ухваленням такого рішення важливо консультуватися з лікарями та зважити всі "за" і "проти". Адже головне - не тільки народити, а й забезпечити дитині щасливе майбутнє.