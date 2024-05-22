9 найкорисніших функцій Viber, про які вам слід знати

Viber - найпопулярніший месенджер в Україні, ним користуються 96 відсотків українців, які мають смартфон. Щомісяця за його допомогою українці надсилають понад 10 мільйонів повідомлень та здійснюють близько 5 мільйонів дзвінків. А ще він має безліч корисних функцій.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на комунікаційну платформу Dexatel, яка надає широкий спектр рішень для обміну повідомленнями.
Трапляються випадки, коли ви не хочете, щоб випадкові повідомлення з'являлися щохвилини. І для цього Viber Business вигадав рішення. Ця функція дозволяє вимкнути сповіщення, і, звичайно, ви завжди можете включити їх знову, коли вам знадобиться.
Якщо ви хочете зберігати конфіденційність певних чатів, є функція, що дозволяє захистити розмови, що містять конфіденційну або особисту інформацію.
Просто виконайте такі дії:
Як і будь-який інший додаток для обміну миттєвими повідомленнями, Viber відображає всі ваші повідомлення. Але якщо у вас, здавалося б, нескінченний список чатів, швидше за все, ви отримуватимете сотні повідомлень щодня. Отримання сповіщень кожного повідомлення може дратувати, особливо якщо ви зайняті.
Одна з функцій Viber призначена для того, щоб об'єднати всі повідомлення чату в одне сповіщення.
Іноді ви можете приховати той факт, що ви знаходитесь в мережі або бачили повідомлення своїх контактів. Viber має для цього хитрість, що надає вам ще один рівень конфіденційності. Ця функція дозволяє стати "невидимим", приховавши статус "У мережі".
Деякі розмови надто конфіденційні, щоб вести їх у листуванні на телефоні. І оскільки можливості Viber здаються величезними щодо конфіденційності, цей випадок не є винятком.
Завдяки опції секретного чату у додатку повідомлення зникнуть через заданий період часу.
Як увімкнути повідомлення, що зникають:
Якщо ви ведете кілька різних розмов одночасно, можливо, вам захочеться миттєво перемикатися між чатами. Замість того, щоб заходити на головну сторінку додатку щоразу, коли вам потрібно змінити чат, Viber має найкраще рішення для вас.
Одна з найцікавіших функцій додатку Viber - можливість створювати власні стікери. Так само, як прикріплюючи фотографії та відео, ви просто вибираєте фотографію зі своєї галереї та перетворюєте її на наклейку.
Інтегрована функція - це те, що відрізняє Viber від інших додатків для обміну повідомленнями. Наприклад, у WhatsApp вам потрібно встановити сторонні додатки для створення стікерів.
Користувальницькі наклейки також можуть стати у нагоді, щоб додати веселощів у мобільні маркетингові кампанії і творити дива із залученням клієнтів.
Як створити стікер:
Ви коли-небудь помилково відправляли повідомлення на неправильний номер телефону чи групу і хотіли негайно його скасувати? В інших випадках повідомлення може бути пронизане помилками, і вам захочеться просто стерти його і написати нове.
Ця функція Viber дозволяє видалити будь-яке повідомлення, яке ви відправили помилково або хочете переписати.
Чи хочете ви зв'язатися з групою друзів, які живуть за кордоном, або швидко зустрітися з колегами, Viber допоможе вам. Ця функція дозволяє вам спілкуватися щонайменше з п'ятьма контактами одночасно. Ви навіть можете переключити груповий голосовий дзвінок на відеодзвінок у будь-який момент розмови.
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