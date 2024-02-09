9 лютого: чим небезпечний день, найсуворіші заборони

9 лютого 2024 року православні віруючі за новим церковним календарем згадують про святих Панкратія та Микиту.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Традиції святкування цього дня відомі завдяки вірі та вірності святих Панкратія і Микити. Панкратій, чудотворець, вирізнявся своєю вірою в Бога та щедрістю. Бог винагородив його дарами чудотворства, а сам святий відзначався допомогою бідним, наданням допомоги потребуючим і зцілюванням хворих.

Святий Микита також вірив у Христа і володів даром чудотворства. Відмовившись від почестей і звань, він проводив життя в скромних умовах. Як і багато інших послідовників Христа, святий Микита зазнав гонінь єретиків.

В народі цей день відомий як День Панкратія або Никифорів день. Також його називають Лаптєвим, оскільки традиційно сьогодні займалися виготовленням лаптів. Крім того, до сьогодні закінчувалися запаси їжі, і селяни розпочинали закуповувати зерно навесні.

Також поширеною була практика виносити на мороз насіння, а потім знову принести їх у тепло вірячи, що це приведе до врожаю.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні не варто сміятися, веселитися, голосно розмовляти та взагалі жартувати. Заборонено займатися брудною роботою.

Важливі прикмети дня

Яким по холоду буде день та наступні шість – таким по теплу буде березень;

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною;

Якщо на деревах багато снігу – до потепління;

Якщо гілки дерев погнулися під снігом, то до хорошого врожаю.

Хто сьогодні святкує день ангела

Іменини цієї дати у Геннадія, Інокентія, Івана, Петра, Василя і Тихона.