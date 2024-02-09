9 февраля: чем опасен день, самые строгие запреты

9 февраля 2024 года православные верующие по новому церковному календарю упоминают о святых Панкратии и Никите.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Традиции празднования этого дня известны благодаря вере и верности святых Панкратия и Никиты. Панкратий, чудотворец, отличался своей верой в Бога и щедростью. Бог вознаградил его дарами чудотворства, а сам святой отличался помощью бедным, оказанием помощи нуждающимся и исцелениям больных.

Святой Никита также верил во Христа и обладал даром чудотворства. Отказавшись от почестей и званий, он проводил жизнь в скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой Никита претерпел гонения еретиков.

В народе этот день известен как День Панкратия или Никифоров день. Также его называют Лаптевым, поскольку традиционно сегодня занимались изготовлением лаптев. Кроме того, до сегодняшнего дня заканчивались запасы пищи, и крестьяне начинали закупать зерно весной.

Также распространена была практика выносить на мороз семена, а затем снова принести их в тепло веря, что это приведет к урожаю.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня не стоит смеяться, веселиться, громко разговаривать и вообще шутить. Запрещено заниматься грязной работой.

Важные приметы дня

Каким по холоду будет день и следующие шесть – таким по теплу будет март;

Наши предки заметили, если в этот день будет ясная погода, то и осень будет хорошей.

Если на деревьях много снега – до потепления;

Если ветки деревьев погнулись под снегом, то к хорошему урожаю.

Кто сегодня празднует день ангела

Именины этой даты у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.