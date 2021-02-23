9-летний аутист из Бердянска рисует как Пикассо
9-летнего Максима из Бердянска называют современным Пикассо и пророчат мальчику большое будущее.
Об удивительном ребенке, необыкновенных картинах, философском отношении к жизни и диагнозе Максима специально для РБК-Украина рассказала мама Оксана Бровченко.
Юного художника посещает муза
Несмотря на то, что рисовать Максим начал недавно – на карантине менее года назад – талант к художественному мастерству был очевиден сразу. По словам мамы Максима, одна картина заставила сильно задуматься:
"Он назвал эту работу "Мысль". Невероятно загадочная, смотреть можно часами, явно философская. Да и сам он философствует однозначно – каждая работа что-то значит, сюжет придумывает сам после того, как чем-то впечатлится и увидит "свет". По его словам, когда приходит свет, хочется рисовать. Я для себя поняла, что это "муза".
9-летний мальчик изображает исключительно космос и все, что с ним связано. Образы приходят спонтанно – после того, как Макс увидит что-то особенное – например, звезду в телескопе или обледеневшую ветку на снегу. Но рисование для ребенка – не отдельное хобби, а результат заинтересованности с раннего детства наукой.
9-летний Максим рисует космос
В частности, астрономией и физикой. По словам мамы Максима, мальчику легче коммуницировать с окружающим миром через рисунки, посты или письменные сообщения, нежели вербально. Чтобы наладить общение в семье сейчас живет Бил Петтерс – взрослый аутист из США, консультант МОО "Дитина з майбутнім". Эта организация вместе с Билом помогают семьям, в которых растут дети с аутизмом, улучшать восприятие и понимание между членами семьи.
Рисовал маму с коронавирусом на любой поверхности
"Максим часто не проговаривает словами, что чувствует, а пишет в Фейсбуке. Иногда даже мы, находясь в одном доме, так общаемся, – рассказывает Оксана Бровченко. – Такая особенность порождает в сыне желание изобразить знания и ощущения красками на холсте. Хотя сын никогда не заявлял, что хочет быть художником. Когда я сидела дома с коронавирусом и не было возможности покупать чистые полотна, Макс рисовал на обратной стороне пазлов, настольных деревянных игр, кухонной утвари. И таких рисунков под названием "Мама с коронавирусом" у нас очень много!"
Максим посвятил одну картину даже Илону Маску
Также у Максима есть группа в Фейсбуке Космо-Макс, которая набрала несколько сотен подписчиков. Мальчик размещает интересные факты о природных явлениях, далеких планетах, необычных экспериментах и научных исследованиях, которые, судя по комментариям, впечатляют даже взрослых.
9-летний мальчик всегда поражал интеллектом
"Говорить начал в 1 год, причем сразу фразами. От детских сказок пришлось отказаться, так как Максим не понимал их не реалистичности. Когда ему было 4 года, и я прочитала о Красной Шапочке, то ребенок ночь не спал. Утром заявил, что "такого не могло произойти! Если бы волк съел Красную шапочку и бабушку, то наутро появился бы приличный кусок фекалий, мама". Поэтому читала сказки авторов (Бианки, Нестайко), где нет подобных превращений. Это и сбивало медиков – говорили, что растет профессор, и я зря беспокоюсь. Хотя уже в 7 лет нам поставили аутизм".
Несмотря на диагноз, мама маленького гения радуется, что ребенок растет веселым мальчиком, имеет увлечения и, главное, необыкновенную внутреннюю глубину: "Все, что он делает, направлено на мир и добро. Максим повернут на мире – часто рисует планету А, где никогда не было войн и борьбы. С людьми ведет себя так же – не зацикливается на плохом, а умеет шагать дальше, доверять и всех любить".
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что этот пост про ученика из Днепра подорвал сеть.
А также писали о том, что украинский фельдшер шел сквозь снег 2 км с пациентом на руках.