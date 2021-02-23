9-річний аутист з Бердянська малює як Пікассо

Юного художника відвідує муза

Попри на те, що малювати Максим почав недавно – на карантині менш як рік тому – талант до художньої майстерності був очевидний відразу. За словами мами Максима, одна картина змусила сильно задуматися:

"Він назвав цю роботу "Думка". Неймовірно загадкова, можна дивитися годинами, явно філософська. Та й сам він філософствує однозначно – кожна робота щось значить, сюжет придумує сам після того, як чимось вразиться і побачить "світло". За його словами, коли приходить світло, хочеться малювати. Я для себе зрозуміла, що це "муза".

9-річний хлопчик зображує виключно космос і все, що з ним пов'язано. Образи приходять спонтанно – після того, як Макс побачить щось особливе – наприклад, зірку в телескопі або обмерзлу гілку на снігу. Але малювання для дитини – не окреме хобі, а результат зацікавленості з раннього дитинства наукою.

9-річний Максим малює космос

Зокрема, астрономією і фізикою. За словами мами Максима, хлопчику легше спілкуватися з навколишнім світом через малюнки, пости або письмові повідомлення, ніж вербально. Щоб налагодити спілкування в родині зараз живе Бив Петтерс – дорослий аутист з США, консультант МГО "Дитина з майбутнім". Ця організація разом з Білом допомагають родинам, у яких ростуть діти з аутизмом, покращувати сприйняття і розуміння між членами сім'ї.

Малював маму з коронавірусом на будь-якій поверхні

"Максим часто не промовляє словами, що відчуває, а пише в Фейсбуці. Іноді навіть ми, перебуваючи в одному будинку, так спілкуємося, – розповідає Оксана Бровченко. – Така особливість породжує у сина бажання зобразити знання і відчуття фарбами на полотні. Хоча син ніколи не заявляв, що хоче бути художником. Коли я сиділа вдома з коронавірусом і не було можливості купувати чисті полотна, Макс малював на звороті пазлів, настільних дерев'яних ігор, кухонного начиння. І таких малюнків під назвою "Мама з коронавірусом" у нас дуже багато!"

Максим присвятив одну картину навіть Ілону Маску

Також у Максима є група в Фейсбуці Космо-Макс, яка набрала кілька сотень передплатників. Хлопчик розміщує цікаві факти про природні явища, далекі планети, незвичайні експерименти та наукові дослідження, які, судячи з коментарів, вражають навіть дорослих.

9-річний хлопчик завжди вражав інтелектом

"Говорити почав в 1 рік, причому відразу фразами. Від дитячих казок довелося відмовитися, через те, що Максим не розумів їх не реалістичності. Коли йому було 4 роки, і я прочитала про Червону Шапочку, то дитина ніч не спала. Вранці заявив, що "такого не могло статися! Якби вовк з'їв Червону шапочку і бабусю, то на ранок з'явився б пристойний шматок фекалій, мама". Тому читала казки авторів (Біанкі, Нестайко), де немає подібних перетворень. Це і збивало медиків – говорили, що росте професор, і я даремно турбуюсь. Хоча вже в 7 років нам поставили аутизм".

Всупереч діагнозу, мама маленького генія радіє, що дитина росте веселим хлопчиком, має захоплення і, головне, незвичайну внутрішню глибину: "Все, що він робить, спрямовано на мир і добро. Максим повернутий на світі – часто малює планету А, де ніколи не було війн і боротьби. З людьми поводиться так само – не зациклюється на поганому, а вміє крокувати далі, довіряти та всіх любити".