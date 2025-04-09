9 квітня - доленосний день. Названо головні правила цієї середи, які не варто ігнорувати

Прогноз астропогоди на 9 квітня

"День вирішення суперечок та перемоги над страхами. Період боротьби за правду, викликів, захисту від зазіхань. Необхідно наважитися, йти до кінця та перемогти у собі сумніви. Добре повертати борги. Не проявляйте негатив: після сварки буде важко примиритися. Уникайте проявів жалю до себе: можна застрягти надовго у цьому стані", - розповіла Соловйова.

"Не бажані навантаження на серцево-судинну систему. До 16:06 - один з найбільш енергетично потужних періодів. До цього часу не треба планувати великих інтелектуальних і фізичних навантажень. Після 16:06 - день включення енергії любові, очищення думок, перемоги мудрості над розумом та емоціями. Період усамітнення, поблажливості, альтруїзму", - зазначила вона.

Астролог радить проявляти милосердя, співчуття, робити подарунки, займатись благодійністю, виконувати прохання інших та звертатися з ними до оточуючих. А ще варто підбивати підсумки.

9 квітня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. Під час тіньового періоду ретро Меркурія ефективно повертатися до попередніх проєктів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - нагадала Соловйова.

Підсилити енергетику Меркурія допомодуть бджолиний віск та вироби з нього. А ще варто їсти тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга.