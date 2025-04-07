Таро-гороскоп на тиждень. Хто буде купатися в коханні та пристрасті, а хто вляпається в неприємності

Новий тиждень, який розпочався 7 квітня і триватиме до 13 квітня, - це чудовий час для того, щоб почати будувати довгострокові плани з тими, кого ви любите і кому симпатизуєте. Близнюки можуть зіткнутися з несподіваними подіями, а Стрільці зможуть нарешті розслабитися.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Цей тиждень для Овнів обіцяє бути емоційно насиченим і гармонійним. Ваша сім'я і близькі будуть джерелом підтримки та радості. Важливі рішення, пов'язані з творчістю або родинними питаннями, можуть принести гарні плоди. Водночас будьте уважні до власних думок і комунікацій - карта Таро, яка випала вам, вказує, що рішення мають бути обґрунтованими й точними.

Телець

З 7 по 13 квітня у ваше життя вриваються зміни, які можуть бути як позитивними, так і важкими. Карта Таро вказує на зміни в долі, і вони можуть бути на вашу користь. Крім того, вона попереджає про необхідність поновлення балансу у ваших справах. Також можливі романтичні моменти або поглиблення емоційних зв'язків.

Близнюки

Близнюки можуть зустріти новий тиждень із надією та оптимізмом, але будьте готові до несподіваних подій, які можуть сильно змінити ваші плани. Важливо не впадати у відчай, а навпаки, винести урок із цих ситуацій і рухатися вперед. Карта Таро, яка випала, вказує на те, що ви можете відчувати себе обмеженими або заплутаними, але це лише тимчасові труднощі.

Рак

Для Раків цей тиждень обіцяє бути часом внутрішнього розвитку і пошуку глибших істин. Важливо звернути увагу на інтуїцію і підсвідомість. Також це сприятливий час для колективної роботи, спільних проєктів. Карта Таро, яка випала вам, приносить спогади, які можуть бути важливими для розвитку.

Лев

Для Левів цей тиждень буде сповнений випробувань на силу волі та самоконтролю. Ви з легкістю зможете долати труднощі. Однак можливі спокуси або не дуже здорові звички, яких варто уникати. Карта Таро, яка випала вам, рекомендує бути розсудливим і використовувати свою інтелектуальну силу для прийняття рішень.

Діва

Цей тиждень принесе для Дів нові можливості, але вони будуть пов'язані з серйозними змінами. Карта Таро вказує на те, що ви на межі нових змін, які змінять ваш погляд на життя. Також ви зможете розвивати емоційну сторону і бути чуйними до інших.

Терези

Тиждень для Терезів обіцяє бути емоційно важким, але й дуже глибоким. Можливо, ви зустрінете людину, з якою спалахнуть взаємні почуття. Водночас із 7 по 13 квітня завершиться важкий етап у житті. Карта Таро дарує можливість оновлення і нових шансів, але вам потрібно буде знайти внутрішній баланс.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень буде сповнений емоційних хвилювань. Але вам все ж таки вдасться контролювати ситуацію, втім, деякі події можуть вводити в оману. Карта Таро, яка випала, попереджає про можливі розчарування у стосунках чи справах, але цей період необхідний для очищення та звільнення.

Стрілець

Цей тиждень для Стрільців буде часом для підбиття підсумків і стабільності. Ви зможете домогтися контролю і порядку в справах. Карта Таро вказує на виконання бажань і задоволення від того, чого ви досягли в житті. Не бійтеся трохи розслабитися або навіть взяти коротку відпустку.

Козоріг

Козероги з 7 по 13 квітня зможуть реалізувати всі свої ідеї та плани. Саме зараз настає час, коли ви знайдете гармонію в сім'ї та особистому житті, а карта Таро, яка випала вам, рекомендує бути уважними до нової інформації та критичних ситуацій.

Водолій

Для Водоліїв цей тиждень може бути періодом несподіваних змін. Не бійтеся, якщо зіткнетеся з можливими обмеженнями або проблемами, пов'язаними з вашими бажаннями. Карта Таро, яка випала, вказує, що ви зосередитеся на практичних кроках для досягнення мети, попри труднощі.

Риби

Цей тиждень для Риб обіцяє нові можливості для фінансових досягнень і стабільності. Не забувайте звертати увагу на інтуїцію і духовні практики. Карта Таро вказує на те, що вам потрібно буде долати внутрішні конфлікти або розбіжності, щоб рухатися далі.