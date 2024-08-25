9 корисних гаджетів, які треба купити дитині у школу

Під час підготовки дитини до школи вибір правильних гаджетів може значно поліпшити її навчальний досвід. Від пристроїв, які допомагають в організації, до тих, які роблять навчання більш інтерактивним, існує кілька корисних інструментів, які можуть бути корисними для кожного учня.

Розумний годинник

Ціна: 2 520 гривень

Розумний годинник перетворився на незамінний інструмент для школярів. Крім відображення часу, вони пропонують багато функцій, які можуть допомогти дітям залишатися організованими.

Багато розумних годинників мають такі функції, як нагадування про домашнє завдання, будильники для розкладу занять і навіть GPS-трекінг, що може забезпечити спокій для батьків.

Такі бренди, як Garmin та Apple, пропонують моделі, спеціально розроблені для дітей, такі як серія Garmin Vivofit Jr., яка включає освітні ігри та щоденні випробування, що заохочують фізичну активність.

Розумний годинник Garmin Vivofit Jr.

Електронні читалки

Ціна: 6 449 гривень

Зі зростанням популярності цифрових підручників електронна читалка стає практичним вкладенням коштів. Такі пристрої, як Kindle Paperwhite, пропонують велику бібліотеку книг, а екран з покриттям антивідблиску дозволяє легко читати при будь-якому освітленні.

Електронні читалки особливо корисні для зменшення фізичного навантаження від перенесення кількох підручників і заохочення любові до читання у дітей.

Kindle Paperwhite

Планшети

Ціна: від 7 700 гривень

Планшети, такі як iPad або Samsung Galaxy Tab є універсальними інструментами, які можуть використовуватися як для освіти, так і для розваг. Вони відмінно підходять для доступу до освітніх програм, читання електронних книг і навіть виконання домашніх завдань.

При оснащенні стілусом вони також можуть використовуватися для малювання та ведення нотаток. Батьківський контроль може гарантувати, що пристрій використовується відповідально, з обмеженнями часу екрану та доступу до контенту.

Шумоподавлюючі навушники

Ціна: від 8 500 гривень

Хороша пара шумоподавлюючих навушників може суттєво вплинути на здатність студента зосередитися, особливо в шумній обстановці. Такі бренди, як Sony і Bose, пропонують моделі, які ефективно блокують шум фону, полегшуючи концентрацію на навчанні або виконанні завдань.

Ці навушники також можуть бути пов'язані з освітніми програмами або інструментами для вивчення мов, щоб поринути у процес навчання.

Bose

Портативні зарядки

Ціна: від 1 599 гривень

У період цифрового навчання важливо підтримувати зарядженість пристроїв. Надійна портативна зарядка гарантує, що планшет, телефон чи ноутбук дитини завжди готові до використання, особливо протягом довгих шкільних днів.

Портативні зарядки від таких брендів, як Anker або RAVPower, компактні, легкі та забезпечують достатню потужність для заряджання кількох пристроїв.

RAVPower

Розумні блокноти

Ціна: 1 865 гривень

Розумні блокноти, такі як серія Rocketbook, поєднують традиційні методи ведення нотаток із цифровою зручністю. Ці блокноти дозволяють студентам та школярам писати нотатки від руки, а потім завантажувати їх у хмарні сервіси, такі як Google Drive або OneDrive.

Сторінки багаторазові, що робить їх екологічно чистим варіантом. Цей інструмент особливо корисний для студентів, які воліють рукописне введення тексту, але все ж таки хочуть отримати організаційні переваги цифрового зберігання.

Rocketbook

Освітні додатки та підписки

Хоча це не фізичний гаджет, освітні додатки та онлайн-підписки заслуговують на увагу. Такі платформи, як Khan Academy, Duolingo та Quizlet, пропонують інтерактивні уроки, тренувальні тести та персоналізовані навчальні матеріали, які можуть доповнити шкільну освіту.

Підписки на такі сервіси як Coursera або Udemy також можуть надати можливості для навчання старших учнів.

Розумна ручка

Ціна: від 8 000 гривень

Smart Pen - це новий вид гаджетів, який за допомогою Bluetooth передає інформацію на будь-який синхронізований з нею пристрій під час листа. Таким чином, ви можете легко оцифрувати всі записи і зберегти їх на мобільному телефоні, планшеті або ноутбуці.

Можливо, це підійде не для кожного уроку, проте розумна ручка значно полегшить життя школяра. Завдяки Smart Pen жодна нотатка не буде втрачена. Більше не потрібно турбуватися про те, що окремі аркуші із замітками будуть втрачені, тому що Smart Pen збереже все в одному пристрої.

Smart Pen

Флеш накопичувач

Флешка - досі must-have для навчання. Незважаючи на стрімкий розвиток хмарних сховищ та бездротової передачі даних, флешка знадобиться для обміну, передачі та зберігання електронних файлів.

Не всі школи оснащені гарним Wi-Fi з'єднанням, тому реферати, електронні завдання, доповіді та дослідження доведеться приносити на флеш накопичувачі до школи.