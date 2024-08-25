9 полезных гаджетов, которые нужно купить ребенку в школу

При подготовке ребенка к школе выбор правильных гаджетов может значительно улучшить его учебный опыт. От устройств, которые помогают в организации, до тех, которые делают обучение более интерактивным, существует несколько полезных инструментов, которые могут быть полезны каждому ученику.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 9 наиболее важных гаджетов, которые настоятельно рекомендуются школьникам.

Умные часы

Цена: 2 520 гривен

Умные часы превратились в незаменимый инструмент для школьников. Помимо отображения времени, они предлагают множество функций, которые могут помочь детям оставаться организованными.

Многие умные часы имеют такие функции, как напоминания о домашнем задании, будильники для расписания занятий и даже GPS-трекинг, что может обеспечить спокойствие для родителей.

Такие бренды, как Garmin и Apple, предлагают модели, специально разработанные для детей, такие как серия Garmin Vivofit Jr., которая включает образовательные игры и ежедневные испытания, которые поощряют физическую активность.

Умные часы Garmin Vivofit Jr.

Электронные читалки

Цена: 6 449 гривен

С ростом популярности цифровых учебников электронная читалка становится практичным вложением средств. Такие устройства, как Kindle Paperwhite, предлагают обширную библиотеку книг, а экран с антибликовым покрытием позволяет легко читать при любом освещении.

Электронные читалки особенно полезны для уменьшения физической нагрузки от переноски нескольких учебников и для поощрения любви к чтению у детей.

Kindle Paperwhite

Планшеты

Цена: от 7 700 гривен

Планшеты, такие как iPad или Samsung Galaxy Tab, являются универсальными инструментами, которые могут использоваться как для образования, так и для развлечений. Они отлично подходят для доступа к образовательным приложениям, чтения электронных книг и даже выполнения домашних заданий.

При оснащении стилусом они также могут использоваться для рисования и ведения заметок. Родительский контроль может гарантировать, что устройство используется ответственно, с ограничениями времени экрана и доступа к контенту.

Шумоподавляющие наушники

Цена: от 8 500 гривен

Хорошая пара шумоподавляющих наушников может значительно повлиять на способность студента сосредоточиться, особенно в шумной обстановке. Такие бренды, как Sony и Bose, предлагают модели, которые эффективно блокируют фоновый шум, облегчая концентрацию на учебе или выполнении заданий.

Эти наушники также могут быть сопряжены с образовательными приложениями или инструментами для изучения языков, чтобы погрузиться в процесс обучения.

Bose

Портативные зарядки

Цена: от 1599 гривен

В эпоху цифрового обучения важно поддерживать заряженность устройств. Надежная портативная зарядка гарантирует, что планшет, телефон или ноутбук ребенка всегда готовы к использованию, особенно в течение длинных школьных дней.

Портативные зарядки от таких брендов, как Anker или RAVPower, компактны, легки и обеспечивают достаточную мощность для зарядки нескольких устройств.

RAVPower

Умные блокноты

Цена: 1865 гривен

Умные блокноты, такие как серия Rocketbook, соединяют традиционные методы ведения заметок с цифровым удобством. Эти блокноты позволяют студентам и школьникам писать заметки от руки, а затем загружать их в облачные сервисы, такие как Google Drive или OneDrive.

Страницы многоразовые, что делает их экологически чистым вариантом. Этот инструмент особенно полезен для студентов, которые предпочитают рукописный ввод текста, но все же хотят получить организационные преимущества цифрового хранения.

Rocketbook

Образовательные приложения и подписки

Хотя это не физический гаджет, образовательные приложения и онлайн-подписки заслуживают внимания. Такие платформы, как Khan Academy, Duolingo и Quizlet, предлагают интерактивные уроки, тренировочные тесты и персонализированные учебные материалы, которые могут дополнить школьное образование.

Подписки на такие сервисы, как Coursera или Udemy, также могут предоставить возможности для обучения более старших учеников.

Умная ручка

Цена: от 8 000 гривен

Smart Pen - это новый вид гаджетов, который при помощи Bluetooth передает информацию на любое синхронизированное с ней устройство во время письма. Таким образом, вы с легкостью можете оцифровать все записи и сохранить их на мобильном телефоне, планшете или ноутбуке.

Возможно, это подойдет не для каждого урока, однако, умная ручка значительно облегчит жизнь школьника. Благодаря Smart Pen ни одна заметка не будет потеряна. Больше не нужно беспокоиться о том, что отдельные листы с заметками будут потеряны, потому что Smart Pen сохранит все в одном устройстве.

Smart Pen

Флеш накопитель

Флэшка - все еще must-have для обучения. Несмотря на стремительное развитие облачных хранилищ и беспроводной передачи данных, флешка понадобиться для обмена, передачи и хранения электронных файлов.

Не все школы оснащены хорошим Wi-Fi соединением, поэтому рефераты, электронные задания, доклады и исследования придется приносить на флеш накопителе в школу.