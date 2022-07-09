UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

9 июля: чем интересен православный праздник, его приметы, у кого именины

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

9 июля православные люди чтят память Давида Солунского, которого называли Земляничником.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler.

Давид Солунский прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли – и те не причиняли ему никакого вреда.

Святой изначально был аскетом и мог исцелять от болезней. Всем людям, которые обращались за помощью, Давид давал наставления на жизнь и призывал молиться. Он был источником веры для многих неправедных душ. Именины Святого отмечают в день сбора урожая земляники, поэтому его и назвали Земляничником.

Крестьяне в день Земляничника качали мед, ведь люди верили – в этот период он более целебный и сладкий.

С этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чаи и настойки – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря.

Главные приметы на Давида Земляничника

  • дождливый день – дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет;
  • ясный день – еще 7 недель тепло и солнечно будет;
  • много росы – хороший будет урожай огурцов;
  • в радуге много желтого цвета – к пригожей погоде.

Что нельзя сегодня делать

  • отказывать в помощи, особенно бедным людям;
  • небрежно обращаться с огнем;
  • обижать и наказывать домашних животных, даже если те провинились.
  • Кричать и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.

Кто сегодня празднует именины

День ангела в эту дату празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон и Павел.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине