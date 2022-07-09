9 июля: чем интересен православный праздник, его приметы, у кого именины

9 июля православные люди чтят память Давида Солунского, которого называли Земляничником.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler.
Давид Солунский прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли – и те не причиняли ему никакого вреда.
Святой изначально был аскетом и мог исцелять от болезней. Всем людям, которые обращались за помощью, Давид давал наставления на жизнь и призывал молиться. Он был источником веры для многих неправедных душ. Именины Святого отмечают в день сбора урожая земляники, поэтому его и назвали Земляничником.
Крестьяне в день Земляничника качали мед, ведь люди верили – в этот период он более целебный и сладкий.
С этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чаи и настойки – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря.
День ангела в эту дату празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон и Павел.
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