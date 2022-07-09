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9 липня: чим цікаве православне свято, його прикмети, у кого іменини

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

9 липня православні люди вшановують пам'ять Давида Солунського, якого називали Суничником.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Давид Солунський прославився даром зцілення. Також, за переказами, Давид Солунський спокійно брав в руки палаючі вугілля - воно не завдавало йому ніякої шкоди.

Святий спочатку був аскетом і міг зцілювати від хвороб. Всім людям, які зверталися за допомогою, Давид давав настанови на життя і закликав молитися. Він був джерелом віри для багатьох неправедних душ. Іменини Святого відзначають в день збору врожаю суниці, тому його і назвали Суничником.

Селяни в день Суничника качали мед, адже люди вірили - в цей період він більш цілющий і солодкий.

З цього дня починали збирати суницю. Втім, плоди й листя цієї ягоди йшли не тільки в чаї й настоянки – для профілактики недокрів'я, лікування печінки та сечового міхура.

Головні прикмети на Давида Суничника

  • дощовий день - дощі до вересня затягнуться або сам вересень дуже мокрим буде;
  • ясний день - ще 7 тижнів тепло і сонячно буде;
  • багато роси - хороший буде урожай огірків;
  • у веселці багато жовтого кольору - до пригожої погоди.

Що не можна сьогодні робити

  • відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;
  • недбало поводитися з вогнем;
  • ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.
  • Кричати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті винні.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела в цю дату святкують: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон і Павло.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

Також читайте про календар вихідних і свят на липень 2022. Стало відомо, чи будемо ми відпочивати додатково.

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