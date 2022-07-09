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9 июля: чем интересен православный праздник, его приметы, у кого именины

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Суббота 09 июля 2022 06:02
9 июля: чем интересен православный праздник, его приметы, у кого именины Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

9 июля православные люди чтят память Давида Солунского, которого называли Земляничником.

Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler.

Давид Солунский прославился даром исцеления. Также, по преданию, Давид Солунский спокойно брал в руки горящие угли – и те не причиняли ему никакого вреда.

Святой изначально был аскетом и мог исцелять от болезней. Всем людям, которые обращались за помощью, Давид давал наставления на жизнь и призывал молиться. Он был источником веры для многих неправедных душ. Именины Святого отмечают в день сбора урожая земляники, поэтому его и назвали Земляничником.

Крестьяне в день Земляничника качали мед, ведь люди верили – в этот период он более целебный и сладкий.

С этого дня начинали собирать землянику. Впрочем, плоды и листья этой ягоды шли не только в чаи и настойки – для профилактики малокровия, лечения печени и мочевого пузыря.

Главные приметы на Давида Земляничника

  • дождливый день – дожди до сентября затянутся или сам сентябрь очень мокрым будет;
  • ясный день – еще 7 недель тепло и солнечно будет;
  • много росы – хороший будет урожай огурцов;
  • в радуге много желтого цвета – к пригожей погоде.

Что нельзя сегодня делать

  • отказывать в помощи, особенно бедным людям;
  • небрежно обращаться с огнем;
  • обижать и наказывать домашних животных, даже если те провинились.
  • Кричать и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.

Кто сегодня празднует именины

День ангела в эту дату празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон и Павел.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

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