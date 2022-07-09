9 липня: чим цікаве православне свято, його прикмети, у кого іменини
9 липня православні люди вшановують пам'ять Давида Солунського, якого називали Суничником.
Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.
Давид Солунський прославився даром зцілення. Також, за переказами, Давид Солунський спокійно брав в руки палаючі вугілля - воно не завдавало йому ніякої шкоди.
Святий спочатку був аскетом і міг зцілювати від хвороб. Всім людям, які зверталися за допомогою, Давид давав настанови на життя і закликав молитися. Він був джерелом віри для багатьох неправедних душ. Іменини Святого відзначають в день збору врожаю суниці, тому його і назвали Суничником.
Селяни в день Суничника качали мед, адже люди вірили - в цей період він більш цілющий і солодкий.
З цього дня починали збирати суницю. Втім, плоди й листя цієї ягоди йшли не тільки в чаї й настоянки – для профілактики недокрів'я, лікування печінки та сечового міхура.
Головні прикмети на Давида Суничника
- дощовий день - дощі до вересня затягнуться або сам вересень дуже мокрим буде;
- ясний день - ще 7 тижнів тепло і сонячно буде;
- багато роси - хороший буде урожай огірків;
- у веселці багато жовтого кольору - до пригожої погоди.
Що не можна сьогодні робити
- відмовляти в допомозі, особливо бідним людям;
- недбало поводитися з вогнем;
- ображати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті завинили.
- Кричати і карати домашніх тварин, навіть якщо ті винні.
Хто сьогодні святкує іменини
День ангела в цю дату святкують: Вероніка, Зенон, Давид, Денис, Іван, Тихон і Павло.
Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.
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