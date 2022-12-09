9 грудня - Юріїв день: чому цей день особливий у християн, що не можна робити

9 грудня – це у народному календарі Юріїв день. Церковне свято зветься Георгій Побідоносець. Це особливий день для християн.

У матеріалі Styler ми розповімо про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Історія свята

Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий у 11 столітті. Цю дату у православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму у 1051-1054 роках у Києві. Георгію Побідоносцю моляться про охорону себе та свійських тварин від вовків.

Вважається, що на осіннього Юрія у вовків весілля, що вони до Різдва або Хрещення (Стрітення) ходять зграями. Наші пращури вірили, що 9 грудня зима остаточно вступає у свої права і починаються справжні холоди.

Георгій Побідоносець (фото: wikipedia.org)

Головні прикмети цього дня

Якщо на вулиці мороз, то 19 грудня також буде морозним.

Відлига – взимку будуть часті потепління.

Північний вітер - чекайте на сильні заморозки.

У мороз на річковий лід виступила вода - незабаром потеплішає.

Сні на пагорби лягає – урожай буде багатим.

Півні рано розкричалися - перед потеплінням.

Що сьогодні заборонено робити

Не можна цього дня займатись фінансовими справами - вони будуть неуспішними.

Заборонено 9 грудня полювати - нещастя та біди ляжуть на всю родину.

Не рекомендується вирушати у подорож, далеку дорогу.

Заборонено цього дня пити алкоголь.

Не можна їсти кислі продукти, краще віддавати фруктам та ягодам.

Не можна сваритись і з'ясовувати стосунки - наслідки таких сварок можуть бути дуже поганими.

День ангела сьогодні відзначають власники таких імен: Опанас, Георгій, Інокентій, Федот та Яків. Привітайте їх з іменинами!