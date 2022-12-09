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9 декабря - Юрьев день: почему этот день особенный у христиан, что нельзя делать

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Пятница 09 декабря 2022 06:01
9 декабря - Юрьев день: почему этот день особенный у христиан, что нельзя делать Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

9 декабря - это в народном календаре Юрьев день. Церковный праздник носит название Георгий Победоносец. Это особый день для всех христиан.

В материале Styler мы расскажем обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

История праздника

Празднование дня Георгия Победоносца 9 декабря установил киевский князь Ярослав Мудрый в 11 веке. Эту дату в православии посвятили освящению Георгиевского храма в 1051-1054 годах в Киеве. Георгию Победоносцу молятся об охранении себя и домашних животных от волков.

Считается, что на осеннего Юрия у волков свадьба, что они до Рождества или Крещения (Сретенья) ходят стаями. Наши предки верили, что 9 декабря зима окончательно вступает в свои права и начинаются настоящие холода.

9 декабря - Юрьев день: почему этот день особенный у христиан, что нельзя делатьГеоргий Победоносец (фото: wikipedia.org)

Главные приметы этого дня

  • Если на улице мороз, то 19 декабря также будет морозным.
  • Оттепель - зимой будут частые потепления.
  • Северный ветер - ждите сильных заморозков.
  • В мороз на речной лед выступила вода - скоро потеплеет.
  • Снег буграми ложится - урожай будет богатым.
  • Петухи рано раскричались - перед потеплением.

Что сегодня запрещено делать

  • Нельзя в этот день заниматься финансовыми делами - они будут неуспешными.
  • Запрещено 9 декабря охотиться - несчастья и беды лягут на всю семью.
  • Не рекомендуется отправляться в путешествие, дальнюю дорогу.
  • Запрещено в этот день пить алкоголь.
  • Нельзя есть кислые продукты, лучше отдавать фруктам и ягодам.
  • Нельзя ссориться и выяснять отношения — последствия таких ссор могут быть очень плохими.

День ангела сегодня отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Георгий, Иннокентий, Федот и Иаков. Поздравьте их с именинами!

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