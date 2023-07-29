9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Неправильна довжина плаття чи спідниці

Не варто вибирати спідницю чи плаття, довжина якої закінчується у найширшій частині литки. Інакше візуально ноги виглядатимуть товстішими. Правильна довжина має бути трохи вище або ж нижче цієї частини ноги.

Низько спущена сумка

Відмовтесь від сумок, у яких надто довгий ремінець. Вибирайте вироби на лямках такі, щоб вони були трохи вище стегон. Так ваш образ виглядатиме зібранішим та акуратнішим.

Футболки з тонких тканин

Тонкі базові футболки мають неестетичний вигляд. Іноді вони ще й можуть підкреслити недоліки фігури. Тому краще купувати футболки із цупкіших тканин, які не просвічуються і тримають форму.

Широкі штани неправильної довжини

Часто жінки вибирають неправильну довжину широких штанів. У цих моделях довжина має бути на 1-2 см від підлоги. Якщо штани коротші, то вже псують образ.

Тонкий і обтислий піджак / жакет

Актуальні моделі піджаків мають бути достатньо вільного крою, а ще добре тримати форму. Краще відмовитись від жакетів та тонких піджаків, які не мають підкладки.

Тотал оверсайз

Не варто вибирати увесь одяг оверсайз. Щоб ваш образ не виглядав розхристаним, відкривайте вузькі частини тіла - талія, щиколотки, зап'ястя. Взуття із гострим носиком "витягуватиме" силует.

Короткі й обтислі рукави сорочки

Щоб виглядати сучасно, сорочка має мати широкі рукави. А от від моделей із короткими та вузькими рукавами варто відмовитись, бо такі вироби роблять ваш образ куцим.

Несезонні сумки до літніх образів

Легкі літні образи передбачають і відповідних аксесуарів. Тому не варто до тоненького плаття брати масивну сумку та ще й темних кольорів.

Неправильно підібрана білизна

Білизна не повинна бути помітною під одягом. У літніх образах це є вкрай поширеною помилкою. Під білі тонкі речі слід брати білизну тілесного кольору, під обтислі спідниці чи штани - безшовні трусики. З-під одягу може бути помітна білизна лише у тому випадку, якщо це задум образу - так, як на фотоприкладі.

Білизна не має бути помітною з-під одягу (усі фото: stylist.inna)