9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Чтобы выглядеть современно и стильно недостаточно следить за модными трендами и покупать новинки брендов. Необходимо грамотно сочетать одежду между собой и учесть все нюансы. Поэтому сохраните себе подсказки, каких ошибок в стайлинге следует избегать, чтобы выглядеть действительно потрясающе.
Об этом пишет стилист Инна в Instagram.
Не стоит выбирать юбку или платье, длина которой кончается в самой широкой части икры. Иначе визуально ноги будут выглядеть толще. Правильная длина должна быть немного выше или ниже этой части ноги.
Откажитесь от сумок, у которых слишком длинный ремешок. Выбирайте изделия на лямках такие, чтобы они были чуть выше бедер. Так ваш образ будет выглядеть более собранным и аккуратным.
Тонкие базовые футболки выглядят неэстетично. Иногда они могут еще подчеркнуть недостатки фигуры. Поэтому лучше покупать футболки из более плотных тканей, которые не просвечиваются и держат форму.
Часто женщины выбирают неправильную длину широких брюк. В этих моделях длина должна быть на 1-2 см от пола. Если штаны короче, то портят образ.
Актуальные модели пиджаков должны быть достаточно свободного кроя, а также хорошо держать форму. Лучше отказаться от жакетов и тонких пиджаков, не имеющих подкладки.
Не стоит выбирать всю одежду оверсайз. Чтобы ваш образ не выглядел расхристанным, открывайте узкие части тела - талия, лодыжки, запястья. Обувь с острым носиком будет "вытягивать" силуэт.
Чтобы выглядеть современно, рубашка должна иметь широкие рукава. А вот от моделей с короткими и узкими рукавами стоит отказаться, потому что такие изделия делают ваш образ куцым.
Легкие летние образы требуют и соответствующих аксессуаров. Поэтому не стоит до тоненького платья брать массивную сумку, особенно темных цветов.
Белье не должно быть заметным под одеждой. В летних образах это крайне распространенная ошибка. Под белые тонкие вещи нужно брать белье телесного цвета, под приталенные юбки или брюки - бесшовные трусики. Из-под одежды может быть заметно белье только в том случае, если это замысел образа - так, как на фотопримере.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно совмещать принты одежды, чтобы выглядеть максимально стильно.
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