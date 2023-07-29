9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Неправильная длина платья или юбки

Не стоит выбирать юбку или платье, длина которой кончается в самой широкой части икры. Иначе визуально ноги будут выглядеть толще. Правильная длина должна быть немного выше или ниже этой части ноги.

Низко спущенная сумка

Откажитесь от сумок, у которых слишком длинный ремешок. Выбирайте изделия на лямках такие, чтобы они были чуть выше бедер. Так ваш образ будет выглядеть более собранным и аккуратным.

Футболки из тонких тканей

Тонкие базовые футболки выглядят неэстетично. Иногда они могут еще подчеркнуть недостатки фигуры. Поэтому лучше покупать футболки из более плотных тканей, которые не просвечиваются и держат форму.

Широкие брюки неправильной длины

Часто женщины выбирают неправильную длину широких брюк. В этих моделях длина должна быть на 1-2 см от пола. Если штаны короче, то портят образ.

Тонкий и приталенный пиджак/жакет

Актуальные модели пиджаков должны быть достаточно свободного кроя, а также хорошо держать форму. Лучше отказаться от жакетов и тонких пиджаков, не имеющих подкладки.

Тотал оверсайз

Не стоит выбирать всю одежду оверсайз. Чтобы ваш образ не выглядел расхристанным, открывайте узкие части тела - талия, лодыжки, запястья. Обувь с острым носиком будет "вытягивать" силуэт.

Короткие и приталенные рукава рубашки

Чтобы выглядеть современно, рубашка должна иметь широкие рукава. А вот от моделей с короткими и узкими рукавами стоит отказаться, потому что такие изделия делают ваш образ куцым.

Несезонные сумки к летним образам

Легкие летние образы требуют и соответствующих аксессуаров. Поэтому не стоит до тоненького платья брать массивную сумку, особенно темных цветов.

Неправильно подобранное белье

Белье не должно быть заметным под одеждой. В летних образах это крайне распространенная ошибка. Под белые тонкие вещи нужно брать белье телесного цвета, под приталенные юбки или брюки - бесшовные трусики. Из-под одежды может быть заметно белье только в том случае, если это замысел образа - так, как на фотопримере.

Белье не должно быть заметным из-под одежды (все фото: stylist.inna)