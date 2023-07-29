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9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

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Субота 29 липня 2023 19:01
9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади) Яких помилок не варто допускати при створенні образу (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Аби виглядати сучасно і стильно недостатньо стежити за модними трендами та купувати новинки брендів. Потрібно грамотно поєднувати одяг між собою і врахувати усі нюанси. Тому зберігайте собі підказки, яких помилок у стайлінгу варто уникати, аби мати дійсно приголомшливий вигляд.

Про це пише стиліст Інна в Instagram.

Неправильна довжина плаття чи спідниці

Не варто вибирати спідницю чи плаття, довжина якої закінчується у найширшій частині литки. Інакше візуально ноги виглядатимуть товстішими. Правильна довжина має бути трохи вище або ж нижче цієї частини ноги.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Низько спущена сумка

Відмовтесь від сумок, у яких надто довгий ремінець. Вибирайте вироби на лямках такі, щоб вони були трохи вище стегон. Так ваш образ виглядатиме зібранішим та акуратнішим.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Футболки з тонких тканин

Тонкі базові футболки мають неестетичний вигляд. Іноді вони ще й можуть підкреслити недоліки фігури. Тому краще купувати футболки із цупкіших тканин, які не просвічуються і тримають форму.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Широкі штани неправильної довжини

Часто жінки вибирають неправильну довжину широких штанів. У цих моделях довжина має бути на 1-2 см від підлоги. Якщо штани коротші, то вже псують образ.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Тонкий і обтислий піджак / жакет

Актуальні моделі піджаків мають бути достатньо вільного крою, а ще добре тримати форму. Краще відмовитись від жакетів та тонких піджаків, які не мають підкладки.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Тотал оверсайз

Не варто вибирати увесь одяг оверсайз. Щоб ваш образ не виглядав розхристаним, відкривайте вузькі частини тіла - талія, щиколотки, зап'ястя. Взуття із гострим носиком "витягуватиме" силует.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Короткі й обтислі рукави сорочки

Щоб виглядати сучасно, сорочка має мати широкі рукави. А от від моделей із короткими та вузькими рукавами варто відмовитись, бо такі вироби роблять ваш образ куцим.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Несезонні сумки до літніх образів

Легкі літні образи передбачають і відповідних аксесуарів. Тому не варто до тоненького плаття брати масивну сумку та ще й темних кольорів.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)

Неправильно підібрана білизна

Білизна не повинна бути помітною під одягом. У літніх образах це є вкрай поширеною помилкою. Під білі тонкі речі слід брати білизну тілесного кольору, під обтислі спідниці чи штани - безшовні трусики. З-під одягу може бути помітна білизна лише у тому випадку, якщо це задум образу - так, як на фотоприкладі.

9 грубих помилок у стайлінгу, які допускає майже кожна українка (фотоприклади)Білизна не має бути помітною з-під одягу (усі фото: stylist.inna)

Раніше ми розповідали про те, як правильно поєднувати принти одягу, аби виглядати максимально стильно.

Читайте також про те, як правильно вибрати купальник під ваш тип фігури.

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