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9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 19:01
9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры) Какие ошибки не следует допускать при создании образа (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Чтобы выглядеть современно и стильно недостаточно следить за модными трендами и покупать новинки брендов. Необходимо грамотно сочетать одежду между собой и учесть все нюансы. Поэтому сохраните себе подсказки, каких ошибок в стайлинге следует избегать, чтобы выглядеть действительно потрясающе.

Об этом пишет стилист Инна в Instagram.

Неправильная длина платья или юбки

Не стоит выбирать юбку или платье, длина которой кончается в самой широкой части икры. Иначе визуально ноги будут выглядеть толще. Правильная длина должна быть немного выше или ниже этой части ноги.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Низко спущенная сумка

Откажитесь от сумок, у которых слишком длинный ремешок. Выбирайте изделия на лямках такие, чтобы они были чуть выше бедер. Так ваш образ будет выглядеть более собранным и аккуратным.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Футболки из тонких тканей

Тонкие базовые футболки выглядят неэстетично. Иногда они могут еще подчеркнуть недостатки фигуры. Поэтому лучше покупать футболки из более плотных тканей, которые не просвечиваются и держат форму.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Широкие брюки неправильной длины

Часто женщины выбирают неправильную длину широких брюк. В этих моделях длина должна быть на 1-2 см от пола. Если штаны короче, то портят образ.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Тонкий и приталенный пиджак/жакет

Актуальные модели пиджаков должны быть достаточно свободного кроя, а также хорошо держать форму. Лучше отказаться от жакетов и тонких пиджаков, не имеющих подкладки.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Тотал оверсайз

Не стоит выбирать всю одежду оверсайз. Чтобы ваш образ не выглядел расхристанным, открывайте узкие части тела - талия, лодыжки, запястья. Обувь с острым носиком будет "вытягивать" силуэт.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Короткие и приталенные рукава рубашки

Чтобы выглядеть современно, рубашка должна иметь широкие рукава. А вот от моделей с короткими и узкими рукавами стоит отказаться, потому что такие изделия делают ваш образ куцым.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Несезонные сумки к летним образам

Легкие летние образы требуют и соответствующих аксессуаров. Поэтому не стоит до тоненького платья брать массивную сумку, особенно темных цветов.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)

Неправильно подобранное белье

Белье не должно быть заметным под одеждой. В летних образах это крайне распространенная ошибка. Под белые тонкие вещи нужно брать белье телесного цвета, под приталенные юбки или брюки - бесшовные трусики. Из-под одежды может быть заметно белье только в том случае, если это замысел образа - так, как на фотопримере.

9 грубых ошибок в стайлинге, которые допускает почти каждая украинка (фотопримеры)Белье не должно быть заметным из-под одежды (все фото: stylist.inna)

Раньше мы рассказывали о том, как правильно совмещать принты одежды, чтобы выглядеть максимально стильно.

Читайте также о том, как выбрать купальник под ваш тип фигуры.

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