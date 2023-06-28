9 фраз, після яких слід відразу йти від чоловіка
Щоб стосунки були гармонійними й приносили задоволення партнерам, потрібно навчитися розмовляти один з одним. Все тому, що слова можуть привести до краху стосунків. Тому варто знати, після яких фраз варто відразу йти від чоловіка.
Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.
Список фраз
За її словами, деякі фрази можуть вказувати на проблематичну динаміку стосунків і можуть бути ознакою емоційного насильства або недотримання основних принципів здорових взаємин.
До фраз, після яких варто задуматися про розставання з чоловіком, входять:
- Я тебе контролюю і маю право розпоряджатися твоїм життям
- Ти ніколи не зможеш нічого досягти без мене
- Ти завжди помиляєшся, тільки я завжди правий
- Твої думки та почуття не мають ніякого значення
- Я не поважаю тебе
- Я краще за тебе знаю, що краще. Тому вирішую я
- Ти ніколи не знайдеш кращого за мене
- Якщо ти підеш від мене, я тебе знищу
- Зроблю тобі або комусь іншому шкоду
Яких речей не можна допускати в стосунках
Зрада
Якщо людина любить вас і гідна вашої любові, він ніколи не опуститься до зради і підлості.
Словесна агресія
Такий вид насильства традиційно розглядається як менш небезпечний, ніж рукоприкладство. Однак, слова - це потужний енергетичний носій.
Тому, якщо на вас кричать, ображають або принижують - це дуже тривожний знак, що нерідко сигналізує про початок розриву стосунків.
Нерівність
Взаємна повага - основа гармонійних стосунків, і виражається вона, зокрема, в тому, що кожна людина з пари вносить свій вклад. Остерігайтеся ситуацій нерівноправ'я, коли ви робите все або майже усе, а ваш партнер - нічого.
Погане відношення до дітей
Якщо у вас є діти, а ваш новий чоловік не знаходить з ними спільну мову або ставиться до них погано. То в такому випадку побудувати з ним гармонійну сім'ю навряд чи вдасться.
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