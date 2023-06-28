9 фраз, после которых следует сразу уходить от мужчины
Чтобы отношения были гармоничными и доставляли удовольствие партнерам, нужно научиться разговаривать друг с другом. Все потому что слова могут привести к краху отношений. Поэтому следует знать, после каких фраз следует сразу уходить от мужчины.
Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.
Список фраз
По ее словам, некоторые фразы могут указывать на проблематичную динамику отношений и могут являться признаком эмоционального насилия или несоблюдения основных принципов здоровых отношений.
К фразам, после которых стоит задуматься о расставании с мужчиной, входят:
- Я тебя контролирую и имею право распоряжаться твоей жизнью
- Ты никогда не сможешь ничего добиться без меня
- Ты всегда ошибаешься, только я всегда прав
- Твои мысли и чувства не имеют никакого значения
- Я не уважаю тебя
- Я лучше тебя знаю, что лучше. Поэтому решаю я
- Ты никогда не найдешь лучшего меня
- Если ты уйдешь от меня, я тебя уничтожу
- Сделаю тебе или кому-то другому вред
Какие вещи нельзя допускать в отношениях
Предательство
Если человек любит вас и достоин вашей любви, он никогда не опустится до измены и подлости.
Словесная агрессия
Такой вид насилия традиционно рассматривается как менее опасный, чем рукоприкладство. Однако слова - это мощный энергетический носитель.
Поэтому, если на вас кричат, оскорбляют или унижают - это очень тревожный знак, нередко сигнализирующий о начале разрыва отношений.
Неравенство
Взаимное уважение - основа гармонических отношений, и выражается оно, в частности, в том, что каждый человек из пары вносит свой вклад. Остерегайтесь ситуаций неравноправия, когда вы делаете все или почти все, а ваш партнер - ничего.
Плохое отношение к детям
Если у вас есть дети, а ваш новый мужчина не находит с ними общий язык или относится к ним плохо. То в таком случае построить с ним гармоничную семью вряд ли удастся.
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