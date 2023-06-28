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9 фраз, после которых следует сразу уходить от мужчины

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Среда 28 июня 2023 20:03
9 фраз, после которых следует сразу уходить от мужчины После каких фраз следует сразу уходить от мужчины (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы отношения были гармоничными и доставляли удовольствие партнерам, нужно научиться разговаривать друг с другом. Все потому что слова могут привести к краху отношений. Поэтому следует знать, после каких фраз следует сразу уходить от мужчины.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Список фраз

По ее словам, некоторые фразы могут указывать на проблематичную динамику отношений и могут являться признаком эмоционального насилия или несоблюдения основных принципов здоровых отношений.

К фразам, после которых стоит задуматься о расставании с мужчиной, входят:

  • Я тебя контролирую и имею право распоряжаться твоей жизнью
  • Ты никогда не сможешь ничего добиться без меня
  • Ты всегда ошибаешься, только я всегда прав
  • Твои мысли и чувства не имеют никакого значения
  • Я не уважаю тебя
  • Я лучше тебя знаю, что лучше. Поэтому решаю я
  • Ты никогда не найдешь лучшего меня
  • Если ты уйдешь от меня, я тебя уничтожу
  • Сделаю тебе или кому-то другому вред

Какие вещи нельзя допускать в отношениях

Предательство

Если человек любит вас и достоин вашей любви, он никогда не опустится до измены и подлости.

Словесная агрессия

Такой вид насилия традиционно рассматривается как менее опасный, чем рукоприкладство. Однако слова - это мощный энергетический носитель.

Поэтому, если на вас кричат, оскорбляют или унижают - это очень тревожный знак, нередко сигнализирующий о начале разрыва отношений.

Неравенство

Взаимное уважение - основа гармонических отношений, и выражается оно, в частности, в том, что каждый человек из пары вносит свой вклад. Остерегайтесь ситуаций неравноправия, когда вы делаете все или почти все, а ваш партнер - ничего.

Плохое отношение к детям

Если у вас есть дети, а ваш новый мужчина не находит с ними общий язык или относится к ним плохо. То в таком случае построить с ним гармоничную семью вряд ли удастся.

Ранее мы сообщали, какие поступки родителей серьезно вредят детям.

Также мы писали о женских чертах, которые больше всего бесят и отпугивают мужчин.

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