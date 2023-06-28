9 фраз, после которых следует сразу уходить от мужчины

Чтобы отношения были гармоничными и доставляли удовольствие партнерам, нужно научиться разговаривать друг с другом. Все потому что слова могут привести к краху отношений. Поэтому следует знать, после каких фраз следует сразу уходить от мужчины.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram .

Список фраз

По ее словам, некоторые фразы могут указывать на проблематичную динамику отношений и могут являться признаком эмоционального насилия или несоблюдения основных принципов здоровых отношений.

К фразам, после которых стоит задуматься о расставании с мужчиной, входят:

Я тебя контролирую и имею право распоряжаться твоей жизнью

Ты никогда не сможешь ничего добиться без меня

Ты всегда ошибаешься, только я всегда прав

Твои мысли и чувства не имеют никакого значения

Я не уважаю тебя

Я лучше тебя знаю, что лучше. Поэтому решаю я

Ты никогда не найдешь лучшего меня

Если ты уйдешь от меня, я тебя уничтожу

Сделаю тебе или кому-то другому вред

Какие вещи нельзя допускать в отношениях

Предательство

Если человек любит вас и достоин вашей любви, он никогда не опустится до измены и подлости.

Словесная агрессия

Такой вид насилия традиционно рассматривается как менее опасный, чем рукоприкладство. Однако слова - это мощный энергетический носитель.

Поэтому, если на вас кричат, оскорбляют или унижают - это очень тревожный знак, нередко сигнализирующий о начале разрыва отношений.

Неравенство

Взаимное уважение - основа гармонических отношений, и выражается оно, в частности, в том, что каждый человек из пары вносит свой вклад. Остерегайтесь ситуаций неравноправия, когда вы делаете все или почти все, а ваш партнер - ничего.

Плохое отношение к детям

Если у вас есть дети, а ваш новый мужчина не находит с ними общий язык или относится к ним плохо. То в таком случае построить с ним гармоничную семью вряд ли удастся.