9 дорогих, але дуже шкідливих для здоров'я продуктів: запам'ятайте їх!

Ковбасні вироби

Сюди відносяться сосиски та сардельки, в яких часто сировина незрозуміло якості та в складі можна побачити список незрозумілих назв, абревіатур.

"Якщо заглянути у склад, там ви знайдете і цукор і барвники, підсилювачі смаку, загущувачі, стабілізатори і невідомо що, я навіть сам деколи не знаю таких складників, що вони там напхали", - додав експерт.

Деякі з цих добавок погано впливають на кишкову мікрофлору, можуть провокувати рак. Також там багато насичених жирів, які викликають в організмі запальні процеси в надлишку.

"Це просто харчове сміття, або за дешево, бо там мʼяса немає. А якщо воно дороге, то воно там є, але з ним робили купу маніпуляцій. Зрозумійте, чим менше над продуктом чаклують та хімічать люди - тим корисніший, це називається цільний продукт.", - пояснив нутриціолог.

Часто виробники вказують % мʼяса, але якої якості це мʼясо, то невідомо.

Кондитерські вироби

Мова йде про вироби саме промислового виробництва, таке як продається в супермаркетах. Основна складова - це цукор, дешева пальмова олія, загущувачі, барвники та підсолоджувачі.

Надлишок цукру та калорій в організмі призводить до запальних процесів та передчасного старіння.

Найкраще купувати такі продукти в кондитерів, які роблять на совість, з натуральних інгредієнтів і "без відра" цукру та дешевих жирів.

Солодка вода

Популярні солодкі води містять суцільний цукор і фарбовану воду.

"У мене усмішку викликають люди, які кажуть "цукор не споживаю, пʼю тепер чай без нього" і в той же час в літрі солодкої газованої води 22 ложки цукру", - сказав Попко.

Важливо навчитись читати етикетки.

Страви, які смажені у фритюрі

Такі продукти, як чіпси, картопля фрі і все з фритюрниці є сильним канцерогеном, який з організму дуже складно виводиться. Організм не вміє розщеплювати трансжири і це може призвести до раку та інших хвороб.

Після кожного приготування у фритюрі олію потрібно міняти. Що ж стосується чіпсів, то виробники часто за цим слідкують, але вони калорійні, оскільки натягують у себе олію.

Тому, такі продукти вкрай рідко споживайте, а картоплю краще готуйте самі і беріть рафіновану соняшникову олію, яку після смаження виливайте.

Йогурти з наповнювачами

В таких йогуртах дуже багато цукру, неякісних наповнювачів та згущуващів.

Домашній йогурт - це суперфуд, а магазинний - це шкідливий продукт в 90% випадках. Найкраще купувати класичний чи кефір.

Натуральний йогурт та кефір - це найкращий пробіотик, які принесе організму лише користь.

Майонез

Майже безпечним буде лише домашній майонез. Однак, важливо врахувати, що він дуже жирний і калорійний.

В магазинних майонезах у складі можна знайти замінники смаку, барвники і транжири. До того ж додають загущувачі, що "не любить наша мікробіота".

Крабові палички

Ні для кого не буде секретом, що в крабових паличках нічого спільного немає з крабами. Основа - це дешева риба, а саме відходи та багато консервантів, ароматизаторів та наповнювачів.

Консерви

Сюди також відноситься усіма улюблений тунець. Важливо де він виловлений, оскільки даний вид риби часто назбирує в себе важкі метали і токсичні речовини.

Читайте склад, щоб там окрім солі, перцю і олії нічого не було. Перед споживанням зливайте олію.

Фруктові соки

В такому продуктові маленький % соку, все інше - цукор, ароматизатори. А те, що ми вважаємо м'якоттю в кращому випадку буде "жмих яблучний".

Як виробник вказав на упакування, що це 100% сік, то в цілому ви пʼєте солодку воду з вітамінами, без клітковини. Користі в таких напоях мало.