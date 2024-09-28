9 домашних способов избавиться от тараканов
Тараканы - распространенные вредители, которые могут появиться в каждом доме. Причин множество - от нечастой уборки и немытой посуды до ремонта у соседей. Но существуют домашние способы избавиться от тараканов.
РБК-Украина (проект Styler) собрали способы, которые помогут избавиться от тараканов.
Посыпать поверхности борной кислотой и сахаром
Борная кислота эффективна против тараканов, поскольку она медленно высушивает экзоскелет насекомых, влияет на их пищеварительную систему и в конце концов уничтожает их. В то же время сахар привлекает тараканов и способствую поеданию насекомыми яда.
Борную кислоту рекомендуют смешать с сахаром в пропорции 3:1, а затем нанести самодельное средство от тараканов на места, где вы заметили вредителей, или на любимые локации тараканов - под раковинами, за бытовыми приборами и в темных углах.
Сделать шарики из теста и борной кислоты
С борной кислотой можно сделать "тестовые шарики", добавив сахар и муку. Смешайте одинаковые количества трех ингредиентов и сформируйте, чтобы получились шарики диаметром около 2-3 см.
Уложите их там, где вы видели тараканов; они съедят их и погибнут. Однако будьте осторожны, поскольку очень важно, чтобы домашние животные и дети не имели доступа к тестовым шарикам.
Распылить спрей с маслом мяты
Масло мяты - одно из самых известных средств для борьбы с вредителями, поэтому не удивительно, что этот приятный аромат, также эффективен в борьбе с тараканами.
Лучший вариант - сделать домашний спрей от тараканов, смешав 15 капель масла мяты, из 300 мл воды и опрыскать смесью зараженные участки.
Однако следует быть осторожными, используя этот метод у домашних животных, поскольку масло мяты может быть вредным для кошек и собак.
Распылить воду с моющим средством
Если вы знаете, как почистить ковер или вывести пятна от кофе из любимой ткани, то, возможно, вы уже знаете силу мыла для посуды. Однако оно также помогает борьбе с тараканами.
Смешайте 4 столовые ложки средства для мытья посуды из 1 л воды и распылите ее там, где вы заметили активность
Рассыпать диатомовую землю
Еще один высокоэффективный способ уничтожения тараканов - рассыпать диатомовую землю в местах, где вы их видели, или вблизи мест, где они могут проникнуть в ваш дом.
Это вещество получают из окаменевших остатков микроскопических водных организмов, и хотя оно нетоксично для человека, оно эффективно убивает тараканов, обезвоживая их.
Диатомовую землю можно смешать в равной пропорции с какао-порошком и мукой, чтобы сделать ее привлекательной для этих вредителей или смешать диатомовую землю с водой и использовать ее в виде спрея.
Диатомовую землю советуют повторно наносить раз в неделю в течение целого месяца, используя согласно рекомендациям на упаковке.
Рассыпать соду
Пищевая сода - дешевый и эффективный способ избавиться от тараканов. Прекрасная приманка от тараканов, которую можно сделать - это нарезать кубиками горсть лука и посыпать его содой. Запах лука привлекает тараканов, а сода уничтожает тараканов.
Сделать ловушку с кофейной гущей
Вы также можете использовать остатки кофейной гущи для отпугивания тараканов - но не так, как вы ожидали сначала. Тараканов привлекает аромат молотого кофе, а это значит, что он может стать идеальной ловушкой.
Сначала положите кофейную гущу в маленькие бумажные стаканчики. Затем поставьте эти стаканчики в банки, наполненные водой, а затем поставьте банки у стен или плинтусов, где вы видели тараканов. Аромат заманит вредителей в ловушку, откуда они не смогут убежать, так что на следующий день вы сможете выбросить содержимое.
Вымыть поверхности с лимоном
Лимоны обладают естественными антипатогенными свойствами, которые отпугивают тараканов. Рекомендуют смешать 2-3 столовых ложки лимонного сока с несколькими литрами воды, а затем вымыть раствором проблемные места.
Посыпать поверхности специями
Каенский перец, чеснок и сушеный лук можно использовать, чтобы приготовить идеальную смесь для отпугивания тараканов. Посыпьте этой смесью все места, где могут появиться тараканы. Тараканы не выдерживают запах этих специй и будут избегать всех мест, посыпанных ими.
Кстати, раньше мы писали о том, как отпугнуть ос домашними средствами.
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При написании материала использовались следующие источники: Bug House Pest Control, Homes&Gardens.